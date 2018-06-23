Головні новини футболу 22 червня: Лунін і Срна знайшли нові клуби, Бразилія, Нігерія і Швейцарія тріумфують на ЧС-2018

Андрій Лунін у Реалі, Даріо Срна в Італії, драматичні бої на Чемпіонаті світу 2018 та інші головні новини й теми дня у дайджесті від "Футбол 24".

Андрій Лунін – перший українець в Реалі

У це важко повірити, але факт. Лунін перейшов у Реал Мадрид, ставши першим українским трансфером цього легендарного клубу в історії. Контракт підписано на 6 років.

Лунін і Реал: Мадрид розглядає 3 варіанти для розвитку кар'єри українського воротаря. Озвучена і трансферна вартість голкіпера, який перейшов із Зорі. Гравець національної збірної України у свої 19 років опинився на справжньому зірковому роздоріжжі.

ЧС-2018

Бразилія – Коста-Ріка: Коутінью врятував "селесао" від фіаско, Неймар програв дуель VAR, майстер-клас для Луніна. Ех, трагедія фаворитів і неймовірне щастя аутсайдерів були так близько. Кейлор Навас потягнув 7 ударів бразильців і показав, наскільки нелегко буде Луніну та іншим воротарям боротись з ним за місце №1 в Реалі.

Нігерія – Ісландія: матч Франція – Аргентина на ЧС-2018 став реальнішим, або Криза жанру кривдників України. Найкращий з можливих варіант для команди Мессі, аби відмити ганьбу розгрому від хорватів і такий створити диво у вигляді виходу в 1/8 фіналу. Тепер потрібно виграти нарешті хоча б у Нігерії та сподіватись, що Ісландія зіграє з хорватами внічию або з на 2 голи гіршою різницею у разі перемоги обох конкурентів. Є ще зовсім божевільний варіант, за якого Аргентина виграє 2:0 (3:1 і так далі), а Ісландія 2:1 (3:2). Тоді путівку в плей-офф отримає та команда, в якої менше карток.

ЧС-2018: Швейцарія вирвала перемогу над Сербією. Останні опустились на 3-є місце перед останнім туром, в якому зіграють проти Бразилії і змушені тільки перемагати. Цікаво, що в обох матчах групи E перемогу здобували в компенсований арбітром час. На ЧС-2018 досі не було жодного поєдинку, який завершився б нудними 0:0.

Україна розриває трансферний ринок Італії

Ще 2 офіційні трансфери чемпіонату України, які навели добрячого шороху в Європі. Легенда Ювентуса Фабріціо Раванеллі підписав контракт з київським Арсеналом. Італієць обіцяє прививати новачку УПЛ схему 4-3-3 та атакувальний футбол.

"Зараз я б забивав 60 голів за сезон і коштував 80 мільйонів фунтів". В окремому матеріалі "Футбол 24" пояснює, чому Фабріціо Раванеллі – суперзірка, яка підірве УПЛ.

Спочатку в п'ятницю, 22 червня, Шахтар вивів з обігу 33 номер Срни. Ситуація чисто в італійському дусі. А згодом виявилось, що цей акцент неспроста. Італійський борець за виживання (16-е місце в минулому сезоні Серії А) Кальярі оголосив про трансфер Срни.