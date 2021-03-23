Збірна України

Національна команда розпочала підготовку до старту у відборі на ЧС-2022. Тести 26-ти футболістів виявилися негативними, а троє легіонерів, які прибули пізніше, очікують результату. "Синьо-жовті" вже провели перше тренування на київському стадіоні імені Баннікова, готуючись до матчу з чинними чемпіонами світу. До слова, зірка французів Кіліан Мбаппе може не зіграти проти України.

Захисник Вулверхемптона Макс Кілман навряд чи зіграє за команду Андрія Шевченка. Йому буде складно отримати дозвіл від ФІФА – журналіст розкрив подробиці. Але є ще одна, куди неприємніша новина. Тарас Степаненко може пропустити Євро-2020 – травма хавбека виявилася серйознішою, ніж очікувалося.

УПЛ

Євген Селезньов налаштований розібратися щодо своєї ситуації в Колосі. Ветеран, якого прибрали із заявки на другу частину чемпіонату України, вважає такі дії неправомірними.

Тайсон пішов на поступки у перемовинах з Інтернасьйоналем. Як відомо, бразилець переведений у дубль Шахтаря і не приховує бажання залишити клуб.

Сергій Ребров відмовився очолити Динамо минулого літа – наставник Ференцвароша пояснив своє рішення.

Тренерський штаб Львова поповнився батьком Романа Яремчука.

Світ

Хабі Алонсо очолить Борусію М, стверджують німецькі ЗМІ. У тій же Німеччині український форвард дебютним голом підкорив місцеві ЗМІ та соцмережі – команда тижня, шикарні оцінки та "золота статуя".

Ювентус може звільнити Андреа Пірло – тренер "Старої синьйори" отримав ультиматум.

"Футбол 24" виділив головні події європейського вікенду. Також ми з'ясували становище у боротьбі за "Золотий бутс": Лєвандовскі нарощує відрив, Холанд і Мессі женуться за Роналду, Яремчук – найкращий з українців.