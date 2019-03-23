Головні новини футболу 22 березня: Україна розписала нічию з Португалією, Мораєс дебютував у збірній

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 березня.

Португалія – Україна

Збірна України стартувала у відборі до Євро-2020 з нічиєї проти Португалії. "Синьо-жовті" на виїзді втримали нульову нічию проти чинних чемпіонів Європи. Головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко залишився дуже задоволеним результатом та грою. Наставник піренейців вважає, що його підопічні провели хороший поєдинок.

Новоспечений українець Жуніор Мораєс дебютував за головну команду країни та втратив супершанс, який міг принести нам сенсаційну перемогу. Загалом у березні збірна України виступає на середньому рівні й лише раз забила понад 2 голи.

В іншому матчі Люксембург несподівано здолав Литву та очолив з 3 очками нашу кваліфікаційну групу. Вже у понеділок Україні грати проти цієї міцної команди – все буде не так легко.

Відбір до Євро-2020

Англія легко розгромила Чехію з рахунком 5:0. Героєм зустрічі став партнер Олександра Зінченка, який оформив хет-трик і заробив пенальті, а інші два молоді гравці дебютували за "трьох левів".

Франція розбила на виїзді Молдову, а перший гол чемпіонів світу у кваліфікації до Євро вийшов дуже красивим – Поль Погба шедевральним асистом допоміг відзначитися Антуану Грізманну.

Туреччина обіграла Албанію, Ісландія впоралася з Андоррою, а Болгарія завдяки фейковому пенальті вирвала нічию в матчі з Чорногорією.

Аргентина після повернення Ліонеля Мессі у збірну поступилася Венесуелі в товариському матчі. На один гол "альбіселестес" суперник відповів трьома своїми.

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