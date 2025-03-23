"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 22 березня 2025 року.

Бельгія – Україна

Тривають останні приготування перед матчем-відповідю плей-офф Ліги націй. Прес-конференція Реброва – про стан Довбика, "дірку" в складі і зверхні закиди суперника. "Футбол 24" підказав, де дивитись матч Бельгія – Україна.

"Я зовсім не здивований цим": де Брюйне виділив унікальну рису Зінченка перед матчем з Україною.

Молодші збірні України

Україна U-17 втратила перемогу над Італією, двічі пропустивши в доданий час – "синьо-жовті" не змогли пробитись на Євро-2025.

Збірна України U-20 мінімально обіграла Північну Ірландію U-21 – гол дебютанта залишився поза кадром.

Україна U-16 на класі розібралась з Румунією – екс-зірка Карпат помстився за поразку Реброва і Ко на Євро-2024.

УПЛ

Шахтар та ще 5 клубів УПЛ отримали офіційне покарання від КДК УАФ.

Чорноморець визначився з новим тренером – Бабича замінить срібний призер УПЛ.

Відбір на ЧС-2026

Європейський відбір: матч за участю українця завершився погромом з голами-шедеврами. Холанд і компанія розбили представників УПЛ, Гібралтар втратив диво за 3 хвилини. Екс-зірка Шахтаря допоміг Ізраїлю здобути перемогу, лідер Байєра приніс команді три очки.

Південна Америка: Аргентина без Мессі перемогла Уругвай, Еквадор завдяки дублю Валенсії здолав Венесуелу.

Африка: Салах оформив чергові гол+пас і наблизив Єгипет до ЧС-2026 – це вже його 59-та результативна дія в сезоні.