Україна

Асистент Роберто Де Дзербі анонсував відхід із Шахтаря, а сам наставник "гірників" може очолити Інтер.

Лідерів Динамо і Шахтаря сватали в румунський клуб, однак гравці оперативно все заперечили.

Динамо U-19 – Спортінг U-19: матч Юнацької ліги УЄФА таки відбудеться – журналіст розкрив подробиці.

Донбас Арена знову руйнується у епіцентрі війни – жахливі наслідки обстрілів занедбаного суперстадіону.

"Сам би взяв автомат": Йожеф Сабо після операції – про героїв ЗСУ, російських фашистів і відмову евакуюватися в Угорщину.

ЧС-2022

Збірна України в будь-якому разі постраждає – ФІФА затвердила процедуру жеребкування групового етапу чемпіонату світу. Саме жеребкування пройде 1 квітня.

"Є руки, ноги, футбольне поле": Ярмоленку не сподобалась ініціатива подарувати Україні пряму путівку на ЧС-2022.

Світ

Великобританія та Ірландія приймуть Євро-2028 через відсутність конкурентів.

Фінансовий фейр-плей зникне – УЄФА готує чергову реформу у футболі.

Італія – Аргентина: затверджені дата й місце проведення битви між чемпіонами Європи та Південної Америки.