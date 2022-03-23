Головні новини футболу 22 березня: деталі жеребкування ЧС-2022, тренер Шахтаря хоче піти, обстріл Донбас Арени
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 березня.
Україна
Асистент Роберто Де Дзербі анонсував відхід із Шахтаря, а сам наставник "гірників" може очолити Інтер.
Лідерів Динамо і Шахтаря сватали в румунський клуб, однак гравці оперативно все заперечили.
Динамо U-19 – Спортінг U-19: матч Юнацької ліги УЄФА таки відбудеться – журналіст розкрив подробиці.
Донбас Арена знову руйнується у епіцентрі війни – жахливі наслідки обстрілів занедбаного суперстадіону.
"Сам би взяв автомат": Йожеф Сабо після операції – про героїв ЗСУ, російських фашистів і відмову евакуюватися в Угорщину.
ЧС-2022
Збірна України в будь-якому разі постраждає – ФІФА затвердила процедуру жеребкування групового етапу чемпіонату світу. Саме жеребкування пройде 1 квітня.
"Є руки, ноги, футбольне поле": Ярмоленку не сподобалась ініціатива подарувати Україні пряму путівку на ЧС-2022.
Світ
Великобританія та Ірландія приймуть Євро-2028 через відсутність конкурентів.
Фінансовий фейр-плей зникне – УЄФА готує чергову реформу у футболі.
Італія – Аргентина: затверджені дата й місце проведення битви між чемпіонами Європи та Південної Америки.