Україна

У суботу зіграли три матчі 11-го туру УПЛ. Чорноморець розгромив Минай – Шаран вилаяв арбітрів, несподіваний герой оформив 2+1. Шахтар розбив ЛНЗ у дебютному матчі Срни – нерви перед Барселоною, джокер зняв усі питання і вивів на 2 місце. Колос у меншості обіграв Олександрію, продовживши катастрофічну серію Ротаня в УПЛ.

На футбольній карті нашої країни з'явилася нова втрата. Український клуб офіційно оголосив про зняття з чемпіонату.

Карпати збільшили відрив на вершині Першої ліги, обігравши Ниву Бузова в битві лідерів.

Український хавбек запалює в Манчестер Юнайтед – вундеркінда порівнюють з легендою "червоних дияволів". Ще один наш талант оформив дубль за Борусію Дортмунд.

Збірна України програла Німеччині і ризикує пропустити Євро U-17 – фатальний асист в активі гравця з російським корінням.

Топ-матчі дня

Ліверпуль бив Евертон у більшості через пенальті – крутий Миколенко стримав Салаха, суддівський скандал і 1 місце. Єгор Ярмолюк дебютував в АПЛ, Забарний програв Вулверхемптону, Манчестер Сіті впевнено переміг Де Дзербі.

Михайло Мудрик забив гол року і заробив пенальті у матчі Челсі з Арсеналом – відео результативних дій вінгера збірної України. Мікель Артета швидко покарав Олександра Зінченка у лондонському дербі українців.

Реал зберіг лідерство у Прімері, розписавши нічию з Севільєю – Жирона отримала шанс наздогнати Мадрид.

Кріштіану Роналду забив переможний гол шедевральним ударом зі штрафного, Йовічевіч програв найгіршій команді й упав на дно.

Інші головні події

Помер Боббі Чарльтон. Легенді Манчестер Юнайтед і збірної Англії було 86 років.

УЄФА не хоче бачити збірну України на Євро-2024: "Італія надто важлива, вона повинна перемогти".

Європейський чемпіон більше не розраховує на захисника збірної України – його відлучили від першої команди.