Головні новини футболу 21 жовтня: Мудрик забив диво-гол в АПЛ, помер Боббі Чарльтон, вдалий дебют Срни-тренера
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за суботу, 21 жовтня.
Україна
У суботу зіграли три матчі 11-го туру УПЛ. Чорноморець розгромив Минай – Шаран вилаяв арбітрів, несподіваний герой оформив 2+1. Шахтар розбив ЛНЗ у дебютному матчі Срни – нерви перед Барселоною, джокер зняв усі питання і вивів на 2 місце. Колос у меншості обіграв Олександрію, продовживши катастрофічну серію Ротаня в УПЛ.
На футбольній карті нашої країни з'явилася нова втрата. Український клуб офіційно оголосив про зняття з чемпіонату.
Карпати збільшили відрив на вершині Першої ліги, обігравши Ниву Бузова в битві лідерів.
Український хавбек запалює в Манчестер Юнайтед – вундеркінда порівнюють з легендою "червоних дияволів". Ще один наш талант оформив дубль за Борусію Дортмунд.
Збірна України програла Німеччині і ризикує пропустити Євро U-17 – фатальний асист в активі гравця з російським корінням.
Топ-матчі дня
Ліверпуль бив Евертон у більшості через пенальті – крутий Миколенко стримав Салаха, суддівський скандал і 1 місце. Єгор Ярмолюк дебютував в АПЛ, Забарний програв Вулверхемптону, Манчестер Сіті впевнено переміг Де Дзербі.
Михайло Мудрик забив гол року і заробив пенальті у матчі Челсі з Арсеналом – відео результативних дій вінгера збірної України. Мікель Артета швидко покарав Олександра Зінченка у лондонському дербі українців.
Реал зберіг лідерство у Прімері, розписавши нічию з Севільєю – Жирона отримала шанс наздогнати Мадрид.
Кріштіану Роналду забив переможний гол шедевральним ударом зі штрафного, Йовічевіч програв найгіршій команді й упав на дно.
Інші головні події
Помер Боббі Чарльтон. Легенді Манчестер Юнайтед і збірної Англії було 86 років.
УЄФА не хоче бачити збірну України на Євро-2024: "Італія надто важлива, вона повинна перемогти".
Європейський чемпіон більше не розраховує на захисника збірної України – його відлучили від першої команди.