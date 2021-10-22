Успіх Зорі та Ярмоленка

Україна дочекалася першої єврокубкової перемоги цієї осені. Зоря обіграла софійський ЦСКА в Лізі Конференцій завдяки шедевру Сайядманеша. Один гол вирішив долю протистояння. Втім, Віктор Скрипник все одно налаштований покинути луганський клуб. Буде-Глімт знищив Рому 6-ма голами і очолив групу Зорі.

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Хему розгромити Генк і відірватися від конкурентів у Лізі Європи з ідеальними показниками. Українець відіграв весь матч, взяв участь в одній гольовій атаці та отримав середню оцінку. В інших матчах Ліги Європи Ліон переміг Спарту, Байєр врятував нічию з Бетісом, а Монзуль зафіксувала перемогу австрійців.

Україна

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