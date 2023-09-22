Головні новини футболу 21 вересня: Зоря набрала очко в Лізі конференцій, збірна України зберегла місце в рейтингу ФІФА
Єврокубки
Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі.
Коваль у Лізі Європи не зумів стримати Лукаку. Михайліченко двома асистами за 8 хвилин долучився до феєрії Динамо З в Лізі конференцій. Ракув з Кочергіним не встояв проти Аталанти в ЛЄ. Ліверпуль дотиснув команду українця завдяки голу і асисту Дарвіна.
Україна
Збірна України зберегла позиції в новому рейтингу ФІФА.
Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ. Суркіс хвалився, суддівством обурені всі – ЗМІ розкрив підсумки зборів. Англійські клуби програли боротьбу Динамо у спробі підписати двох українських талантів.
Наші за кордоном
Наставник Бенфіки оголосив вердикт Трубіну після привезеного пенальті у матчі Ліги чемпіонів. Кривцов допоміг Інтеру Маямі розгромити Торонто – українець став одним з найкращих, а Мессі травмувався.
Коноплянка загруз у глибокому запасі румунського середняка – тренер Клужа пояснив ігнор українця. Екс-гравця збірної України перевели в дубль і хочуть продати.