Єврокубки

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі.

Коваль у Лізі Європи не зумів стримати Лукаку. Михайліченко двома асистами за 8 хвилин долучився до феєрії Динамо З в Лізі конференцій. Ракув з Кочергіним не встояв проти Аталанти в ЛЄ. Ліверпуль дотиснув команду українця завдяки голу і асисту Дарвіна.

Україна

Збірна України зберегла позиції в новому рейтингу ФІФА.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ. Суркіс хвалився, суддівством обурені всі – ЗМІ розкрив підсумки зборів. Англійські клуби програли боротьбу Динамо у спробі підписати двох українських талантів.

Наші за кордоном

Наставник Бенфіки оголосив вердикт Трубіну після привезеного пенальті у матчі Ліги чемпіонів. Кривцов допоміг Інтеру Маямі розгромити Торонто – українець став одним з найкращих, а Мессі травмувався.

Коноплянка загруз у глибокому запасі румунського середняка – тренер Клужа пояснив ігнор українця. Екс-гравця збірної України перевели в дубль і хочуть продати.