Національна збірна

Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй. "Синьо-жовті" провели слабкий матч і двічі пропустили після кутових. Олександр Петраков назвав винуватця фіаско.

Збірна України втратила гравця на 2 завершальні матчі Ліги націй – вердикти Миколенку і Коваленку виявились різними. Олександр Зінченко назвав приблизний термін повернення після травми.

Україна

Динамо отримало відмову у підписанні сенсації французької першості. Ворскла офіційно підтвердила підписання Владлена Юрченка. Жіноча команда Ворскли втримала нічию з албанками в Лізі чемпіонів – до групового етапу залишився один крок.

Ультрас Динамо "Редіс" та інші герої "Азовсталі" звільнені з російського полону. Андрій Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну.

Європа

Мессі торгувався за вигоду для себе і Суареса – відомі умови контракту, який не влаштував Барселону два роки тому. Баварія знайшла винних у найгіршому старті сезону за 20 років. Фабіо Каннаваро офіційно знайшов новий клуб – володар "Золотого м'яча" вперше тренуватиме в Італії.