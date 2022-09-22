Головні новини футболу 21 вересня: збірна України боляче програла в Лізі націй, Ворскла підписала зірку
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 вересня.
Національна збірна
Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй. "Синьо-жовті" провели слабкий матч і двічі пропустили після кутових. Олександр Петраков назвав винуватця фіаско.
Збірна України втратила гравця на 2 завершальні матчі Ліги націй – вердикти Миколенку і Коваленку виявились різними. Олександр Зінченко назвав приблизний термін повернення після травми.
Україна
Динамо отримало відмову у підписанні сенсації французької першості. Ворскла офіційно підтвердила підписання Владлена Юрченка. Жіноча команда Ворскли втримала нічию з албанками в Лізі чемпіонів – до групового етапу залишився один крок.
Ультрас Динамо "Редіс" та інші герої "Азовсталі" звільнені з російського полону. Андрій Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну.
Європа
Мессі торгувався за вигоду для себе і Суареса – відомі умови контракту, який не влаштував Барселону два роки тому. Баварія знайшла винних у найгіршому старті сезону за 20 років. Фабіо Каннаваро офіційно знайшов новий клуб – володар "Золотого м'яча" вперше тренуватиме в Італії.