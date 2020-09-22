Україна

Андрій Шевченко оголосив список гравців на жовтневі матчі збірної України – є один новачок. Форвард Олександр Філіппов прокоментував свій невиклик до національної команди.

Київське Динамо офіційно оголосило про розірвання контракту з Кравцем – форвард пробув у команді місяць і емоційно відреагував на чутки щодо причин його відходу зі столичного гранда.

Йовічевіч в СК Дніпро-1: Циганик озвучив деталі потенційного контракту хорватського фахівця. "Можливо, через 10 років Колос конкуруватиме з Ман Сіті": наш ексклюзив із українським Варді – про Селезньова, ЛЄ і катастрофу Аріса.

Гент – Динамо

Динамо оголосило заявку на матч Ліги чемпіонів без двох легіонерів, але з дебютантами. Кияни прибули у Бельгію на матч плей-офф кваліфікації турніру.

Матч Ліги чемпіонів розсудить фартовий арбітр для українських команд. Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Інші топ-події

У чемпіонаті Англії Манчестер Сіті без Зінченка переміг Вулверхемптон у першому матчі нового сезону. Натомість Мілан впевнено обіграв Болонью – дубль Ібрагімовіча забезпечив успішний старт команди Піолі в Серії А.

Іспанська Барселона віддала свого гравця у клуб-відкриття Ліги чемпіонів. Лондонський Арсенал підсилився голкіпером збірної Ісландії.

Туринський Ювентус узгодив контракт з Моратою – у вівторок форвард покине Мадрид. Тим часом Луїс Суарес розірвав контракт з Барселоною і домовився з Атлетіко.