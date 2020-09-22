Головні новини футболу 21 вересня: Шевченко запросив дебютанта, Динамо прилетіло в Бельгію і позбулося форварда
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 вересня.
Україна
Андрій Шевченко оголосив список гравців на жовтневі матчі збірної України – є один новачок. Форвард Олександр Філіппов прокоментував свій невиклик до національної команди.
Київське Динамо офіційно оголосило про розірвання контракту з Кравцем – форвард пробув у команді місяць і емоційно відреагував на чутки щодо причин його відходу зі столичного гранда.
Йовічевіч в СК Дніпро-1: Циганик озвучив деталі потенційного контракту хорватського фахівця. "Можливо, через 10 років Колос конкуруватиме з Ман Сіті": наш ексклюзив із українським Варді – про Селезньова, ЛЄ і катастрофу Аріса.
Гент – Динамо
Динамо оголосило заявку на матч Ліги чемпіонів без двох легіонерів, але з дебютантами. Кияни прибули у Бельгію на матч плей-офф кваліфікації турніру.
Матч Ліги чемпіонів розсудить фартовий арбітр для українських команд. Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ.
Інші топ-події
У чемпіонаті Англії Манчестер Сіті без Зінченка переміг Вулверхемптон у першому матчі нового сезону. Натомість Мілан впевнено обіграв Болонью – дубль Ібрагімовіча забезпечив успішний старт команди Піолі в Серії А.
Іспанська Барселона віддала свого гравця у клуб-відкриття Ліги чемпіонів. Лондонський Арсенал підсилився голкіпером збірної Ісландії.
Туринський Ювентус узгодив контракт з Моратою – у вівторок форвард покине Мадрид. Тим часом Луїс Суарес розірвав контракт з Барселоною і домовився з Атлетіко.