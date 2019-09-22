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Головні новини футболу 21 вересня: Барселона зганьбилася у Гранаді, Ман Сіті без Зінченка познущався над Уотфордом

07:00 272 Читать на русском
Головні новини футболу 21 вересня: Барселона зганьбилася у Гранаді, Ман Сіті без Зінченка познущався над Уотфордом
Головні новини футболу 21 вересня: Барселона зганьбилася у Гранаді, Ман Сіті без Зінченка познущався над Уотфордом

"Футбол 24" презентує головні новини за 21 вересня.

Україна

Зоря не змогла дотиснути Маріуполь – два безглузді вилучення та Худжамов-герой.

Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоні.

Світ

Гранада впевнено перемогла Барселону й очолила турнірну таблицю Ла Ліги.

Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернувся на вершину Серії А.

Сельта втримала виїзну нічию з Атлетіко, Вільяреал впевнено переграв Вальядолід: 5-й тур Прімери, матчі суботи.

Ньюкасл та Брайтон зіграли унічию, Евертон поступився Шеффілду, Тоттенхем програв у Лестері: 6-й тур АПЛ, матчі суботи.

Ювентус у непростому поєдинку здолав Верону, Брешія на виїзді переграла Удінезе: 4-й тур Серії А, матчі суботи.

РБ Лейпциг у меншості розбив Вердер, Баварія розбомбила Кельн: 5-й тур Бундесліги, матчі суботи.

Українці за кордоном

Ман Сіті – Уотфорд: Зінченко виграє від кастингу в матчі АПЛ, 8 голів після Шахтаря і космічна гра суперника України.

Лебеденко допоміг Луго втримати нічию з Сарагосою та відзначився двома досягненнями, перевершивши екс-зірку МЮ.

Гасперіні оцінив шанси Маліновського зіграти проти Фіорентини.

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