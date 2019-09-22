Головні новини футболу 21 вересня: Барселона зганьбилася у Гранаді, Ман Сіті без Зінченка познущався над Уотфордом

"Футбол 24" презентує головні новини за 21 вересня.
Україна
Зоря не змогла дотиснути Маріуполь – два безглузді вилучення та Худжамов-герой.
Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоні.
Світ
Гранада впевнено перемогла Барселону й очолила турнірну таблицю Ла Ліги.
Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернувся на вершину Серії А.
Сельта втримала виїзну нічию з Атлетіко, Вільяреал впевнено переграв Вальядолід: 5-й тур Прімери, матчі суботи.
Ньюкасл та Брайтон зіграли унічию, Евертон поступився Шеффілду, Тоттенхем програв у Лестері: 6-й тур АПЛ, матчі суботи.
Ювентус у непростому поєдинку здолав Верону, Брешія на виїзді переграла Удінезе: 4-й тур Серії А, матчі суботи.
РБ Лейпциг у меншості розбив Вердер, Баварія розбомбила Кельн: 5-й тур Бундесліги, матчі суботи.
Українці за кордоном
Ман Сіті – Уотфорд: Зінченко виграє від кастингу в матчі АПЛ, 8 голів після Шахтаря і космічна гра суперника України.
Лебеденко допоміг Луго втримати нічию з Сарагосою та відзначився двома досягненнями, перевершивши екс-зірку МЮ.
Гасперіні оцінив шанси Маліновського зіграти проти Фіорентини.