Головні новини футболу 21 травня: Карпати зазнали фіаско з Чорноморцем, лідер збірної України наблизився до Серії А

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 травня.

Україна

Столичний Арсенал-Київ та Олімпік розписали бойову нічию у матчі за виживання – відео голів та огляд матчу 30-го туру УПЛ.

Одеський Чорноморець впевнено переміг Карпати та покинув зону вильоту – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Полтавська Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій шістці – Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу.

Європа

Кіліан Мбаппе розлючений на ПСЖ через Тухеля. Парижани можуть позбутись головного бомбардира.

Ювентус знайшов несподівану заміну Массіміліано Аллегрі.

Легенда Челсі незабаром працевлаштується в лондонському клубі.

Футбол 24 підбив для Вас підсумки сезону іспанської Прімери, буде цікаво.

Українці за кордоном

Один з лідерів збірної України має шанс продовжити кар'єру в італійському гранді.

Усі виступи наших хлопців за кордоном за минулий тиждень в ексклюзивному огляді від Футбол 24.

Екс-тренер Динамо може очолити турецький гранд, хоча його команда вже стала тріумфатором в єропейському чемпіонаті.