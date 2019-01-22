Головні новини футболу 21 січня: Шахтар підписав Сікана, Боатенг перейшов у Барселону, Лебеденко – в Луго

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 січня.

Україна

Юний форвард Карпат Данило Сікан перейшов у Шахтар, підписавши контракт на 3 роки. "Гірники" виграли боротьбу за 17-річного нападника у Динамо та 3-х клубів Західної Європи. Раніше сам Сікан відмовився продовжувати угоду з львівським клубом. До слова, захисник Олександрії Валерій Бондаренко перейде в Шахтар влітку – Володимир Шаран підтвердив майбутній трансфер.

Також Карпати втратили ще одного гравця – Орест Лебеденко підписав контракт з Луго, а Олег Голодюк перебуває на перегляді в Халадаші.

Динамо дізналось чергового суперника на зборах в Іспанії – ним стане норвезька Волеренга.

Євген Коноплянка повернувся у загальну групу Шальке після хвороби.

Трансфери Європи

Барселона офіційно підписала Кевіна-Прінса Боатенга. Відомий хавбек перейшов на правах оренди до завершення сезону з правом викупу.

Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді хоче продовжити кар'єру в Німеччині.

Екс-гравець Челсі та збірної Англії Ешлі Коул перейшов у Дербі Каунті, який очолює його екс-одноклубник Френк Лемпард. Ще один колишній гравець "трьох левів" Глен Джонсон оголосив про завершення кар'єри.

Не придбаннями єдиними – хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай продовжив контракт з клубом.

Інші головні події

Ювентус розгромив К'єво та зберіг впевнене лідерство в чемпіонаті Італії. Кріштіану Роналду вперше в італійській кар'єрі не забив пенальті. Мілан впевнено переміг Дженоа та піднявся в зону Ліги чемпіонів.

На Кубку Азії-2019 Австралія, Японія та ОАЕ вийшли в 1/4 фіналу. Натомість у Болівії сталась трагедія – автобус з командою зірвався у прірву, є загиблі.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський разом з двома партнерами по Генку входить до топ-5 найрезультативніших атакувальних тріо Європи.

"Футбол 24" підсумував головні події європейського вікенду.