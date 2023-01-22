Михайло Мудрик дебютував за Челсі проти Ліверпуля / Getty Images

Україна

Київське Динамо повернуло українця з Європи. Гравець вже приєднався до команди на зборах у Туреччині.

Роман Зозуля знову став жертвою образ іспанських фанатів. Матч чемпіонату перервали через вигуки на адресу українця.

Едуард Соболь за крок від переходу в Лігу 1 – відома сума трансферу. На фоні чуток про відхід із Брюгге українець не потрапив у заявку на матч чемпіонату Бельгії.

Олександр Ярославський припинив фінансування Металіста. Президент харківського клубу, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП, вже тривалий час перебуває за межами України.

Віктор Циганков вперше потрапив у заявку Жирони на матч чемпіонату Іспанії. Буквально день тому тренер казав, що новачок не гратиме, бо ще не готовий.

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Олександр Петраков розпочав новий етап у кар'єрі. Екс-тренер збірної України вже у Вірменії.

Топ-матчі дня

Михайло Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі АПЛ проти Ліверпуля на виїзді. Українець вийшов на заміну у другому таймі, перевернув гру і створив низку моментів – відеоогляд поєдинку. Після гри тренер Челсі розхвалив Мудрика за вдалий дебют.

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