Головні новини футболу 21 січня: Мудрик солідно дебютував за Челсі, скандал із Зозулею в Іспанії, поповнення в Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 21 січня.
Україна
Київське Динамо повернуло українця з Європи. Гравець вже приєднався до команди на зборах у Туреччині.
Роман Зозуля знову став жертвою образ іспанських фанатів. Матч чемпіонату перервали через вигуки на адресу українця.
Едуард Соболь за крок від переходу в Лігу 1 – відома сума трансферу. На фоні чуток про відхід із Брюгге українець не потрапив у заявку на матч чемпіонату Бельгії.
Олександр Ярославський припинив фінансування Металіста. Президент харківського клубу, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП, вже тривалий час перебуває за межами України.
Віктор Циганков вперше потрапив у заявку Жирони на матч чемпіонату Іспанії. Буквально день тому тренер казав, що новачок не гратиме, бо ще не готовий.
Єгор Ярмолюк забив у третьому матчі поспіль – відео перших голів півзахисника в Англії.
Олександр Петраков розпочав новий етап у кар'єрі. Екс-тренер збірної України вже у Вірменії.
Топ-матчі дня
Михайло Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі АПЛ проти Ліверпуля на виїзді. Українець вийшов на заміну у другому таймі, перевернув гру і створив низку моментів – відеоогляд поєдинку. Після гри тренер Челсі розхвалив Мудрика за вдалий дебют.
Віталій Миколенко і його Евертон знову зазнали невдачі. Чергова поразка – цього разу від прямого конкурента в боротьбі за виживання в АПЛ.
Наполі відірвався від переслідувачів на вершині Серії А та мчить до омріяного Скудетто.
Інші головні події
Дані Алвес залишився без клубу – із бразильцем достроково розірвали контракт після секс-скандалу. Найтитулованіший футболіст світу ризикує сісти у в'язницю на 12 років.
Кріштіану Роналду офіційно витіснив з Аль-Насра зіркового форварда. Жертву португальця втретє забрав титулований клуб.