Україна

Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Англією та Італією у відборі на Євро-2024. Не обійшлось без сюрпризів. Зокрема, відсутній Руслан Маліновський, який днями перейшов із Марселя у Дженоа.

Автор історичного дубля і кривдник Динамо – УПЛ оголосила найкращих за підсумками четвертого туру.

СК Дніпро-1 знайшов заміну Кучеру в Іспанії – клуб вже чекає нового тренера.

Олександр Ярославський може знову повернутись в Металіст. Щоправда, для цього потрібна одна умова.

Михайла Мудрика жорстко висміяли за гру з Вест Хемом, але адекватні фани Челсі зберігають віру в українця.

Збірна України ризикує втратити півфіналіста Євро – гравець має шанс змінити футбольне громадянство.

Микола Кухаревич відзначився першим голом в Англії – відео результативного дебюту українця.

Трансфери

Анатолій Трубін може отримати допомогу від Манчестер Юнайтед. Головний конкурент українця став пріоритетною ціллю манкуніанців.

Барселона офіційно віддала захисника учаснику ЛЧ – гравець провалився на Камп Ноу та в Мілані.

Шахтар може перехопити зірку УПЛ в англійського клубу. Патрік ван Леувен особисто зацікавлений у трансфері.

МЮ офіційно визначив долю скандального форварда, якого звинуватили у зґвалтуванні.

Мбаппе та ПСЖ наближаються до продовження контракту – пункт на 180 мільйонів кардинально змінив ситуацію.

Манчестер Сіті узгодив трансфер жертви Шахтаря за 65 млн євро.

Світ

Скандал після фіналу ЧС-2023: президент Федерації футболу Іспанії поцілував футболістку в губи – гравчиня відреагувала.

Тьєррі Анрі офіційно відновив тренерську кар'єру. Легенду покликали виправляти ситуацію після приниження від України.

Арсенал обіграв Крістал Пелас і наздогнав лідерів АПЛ – Зінченко зіграв уперше в сезоні, конкурент провалився.