Головні новини футболу 21 серпня: заявка збірної України на Італію та Англію, повернення Зінченка і Анрі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 21 серпня.
Україна
Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Англією та Італією у відборі на Євро-2024. Не обійшлось без сюрпризів. Зокрема, відсутній Руслан Маліновський, який днями перейшов із Марселя у Дженоа.
Автор історичного дубля і кривдник Динамо – УПЛ оголосила найкращих за підсумками четвертого туру.
СК Дніпро-1 знайшов заміну Кучеру в Іспанії – клуб вже чекає нового тренера.
Олександр Ярославський може знову повернутись в Металіст. Щоправда, для цього потрібна одна умова.
Михайла Мудрика жорстко висміяли за гру з Вест Хемом, але адекватні фани Челсі зберігають віру в українця.
Збірна України ризикує втратити півфіналіста Євро – гравець має шанс змінити футбольне громадянство.
Микола Кухаревич відзначився першим голом в Англії – відео результативного дебюту українця.
Трансфери
Анатолій Трубін може отримати допомогу від Манчестер Юнайтед. Головний конкурент українця став пріоритетною ціллю манкуніанців.
Барселона офіційно віддала захисника учаснику ЛЧ – гравець провалився на Камп Ноу та в Мілані.
Шахтар може перехопити зірку УПЛ в англійського клубу. Патрік ван Леувен особисто зацікавлений у трансфері.
МЮ офіційно визначив долю скандального форварда, якого звинуватили у зґвалтуванні.
Мбаппе та ПСЖ наближаються до продовження контракту – пункт на 180 мільйонів кардинально змінив ситуацію.
Манчестер Сіті узгодив трансфер жертви Шахтаря за 65 млн євро.
Світ
Скандал після фіналу ЧС-2023: президент Федерації футболу Іспанії поцілував футболістку в губи – гравчиня відреагувала.
Тьєррі Анрі офіційно відновив тренерську кар'єру. Легенду покликали виправляти ситуацію після приниження від України.
Арсенал обіграв Крістал Пелас і наздогнав лідерів АПЛ – Зінченко зіграв уперше в сезоні, конкурент провалився.