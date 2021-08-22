Україна

У суботу трьома матчами продовжився 5-й тур УПЛ. Верес здобув першу перемогу в чемпіонаті, здолавши Минай. Роберт Гегедош забив переможний гол у ворота своєї колишньої команди, але у рівнян був ще один герой – Богдан Когут відбив пенальті.

СК Дніпро-1 обіграв Рух голами-шедеврами, а Шахтар розібрався з Чорноморцем, граючи в більшості протягом більшої частини поєдинку. Роберто Де Дзербі виставив низку резервістів, які не підвели. "Гірники" обігнали Динамо та Десну, очоливши УПЛ, але кияни і чернігівці свій очний матч зіграють у неділю.

Захисник Динамо Сідклей веде перемовини з Вердером. Очікується, що наступного тижня діалог щодо трансферу бразильця розпочнуть і клуби.

В'ячеслав Шевчук вперше прокоментував скандал кількамісячної давнини. Екс-гравець Шахтаря і збірної України був затриманий за кермом авто напідпитку.

Топ-матчі дня

В АПЛ Манчестер Сіті знищив Норвіч, набравши перші очки в сезоні. Олександр Зінченко не зіграв. Свій матч виграв і Ліверпуль, який поки йде без втрат.

Стартувала Серія А. Інтер розбив Дженоа завдяки феєрії новачків, а Аталанта вирвала перемогу на останніх секундах. Руслан Маліновський відіграв більшу частину поєдинку.

У Німеччині Борусія Д зазнала першої невдачі в сезоні. В Іспанії Барселона розписала мирову з Атлетіком, хоча поступалася по ходу другого тайму. Після двох турів у каталонців 4 очки.

Монако перед матчем з Шахтарем сенсаційно програв Лансу. Жахливі помилки призвели до катастрофи команди Ковача перед виїздом в Україну.

Трансфери

Мілан підсилився чемпіоном Європи, на якого не розраховували в Римі. Натомість мадридський Реал готує неймовірну пропозицію щодо Кіліана Мбаппе, намагаючись переманити форварда ПСЖ ще в поточне трансферне вікно.