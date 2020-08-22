Головні новини футболу 21 серпня: Севілья знову виграла Лігу Європи, перша офіційна перемога Динамо з Луческу

Ліга Європи

Севілья – переможець Ліги Європи 2019/20. Підопічні Хулена Лопетегі у фіналі обіграли Інтер з рахунком 3:2. Події у Лісабоні розвивалися дуже динамічно – ще до перерви команди забили 4 голи, а під завісу матчу результативний удар через себе вирішив долю трофею. Севілья вшосте у своїй історії виграла Лігу Європи/Кубок УЄФА – дивіться відео голів та огляд фінального матчу.

Нагадаємо, що 5 років тому Севілья у фіналі Ліги Європи обіграла Дніпро під керівництвом Мирона Маркевича.

Україна

Стартував сезон УПЛ 2020/21. Динамо здобуло першу офіційну перемогу з Мірчею Луческу. Кияни у номінально гостьовому матчі розгромили Олімпік – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку. До слова, під час гри фанати прорвалися на трибуну та висловили протест проти Луческу та Суркісів. Зауважимо, що президент клубу після гри був задоволеним стартом сезону у виконанні команди. Також Суркіс натякнув на можливість підписання ще одного новачка.

Свій матч виграв і Шахтар. "Гірники" перемогли Колос у поєдинку, в якому тричі били пенальті, – щоправда, забили лише один. Голкіпер гостей потягнув два 11-метрові – відео подвигів воротаря.

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Світ

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