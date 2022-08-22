"Футбол 24" презентує дайджест новин за 21 серпня 2022 року. Голи Маліновськього, розрив від Мане, Неймара, Лєвандовскі та матч сезону в АПЛ.

Топ-чемпіонати

Баварія на виїзді розтрощила Бохум – бенефіс Мане і Комана, сім голів у "подарунок" для любителя Москви Івана Ордеця, який провів на полі 85 хвилин і смачно пропустив поміж ніг в одному з результативних моментів. Водночас голкіер мюнхенців Мануель Нойєр здійснив 7 сейвів, якраз під кількість забитих м'ячів.

ПСЖ принизив Фонсеку 7-ма голами. Мбаппе казково забив на 9 секунді та оформив хет-трик, бенефіс Неймара (2 голи плюс 3 асисти) і Мессі (1+1). У складі Лілля весь матч провів інший екс-захисник Шахтаря Ісмаїлі, який виграв усю боротьбу і створив 3 моменти, зокрема стовідсотковий.

Манчестер Сіті вперше втратив очки у сезоні – Ньюкасл влаштував шалену перестрілку з 6 голами, яка виявилася на руку Зінченку. Його Арсенал залишився єдиною командою, що набрала 9 балів після 3 турів АПЛ 2022/23.

Барселона розгромила Реал Сосьєдад завдяки замінам Хаві. Перші голи зіркового новачка – Лєвандовскі оформив дубль і шедевральний асист у день свого 34-річчя. За 15 хвилин на полі Фаті, який вийшов на 64-й, видав гол плюс 2 результативні паси.

Маліновський

Маліновський посварився з тренером і обирає новий клуб. Зінченко кличе до себе, вердикт гуру інсайдів та роль дружини. Дивіться нові відео на "Футбол 24" і підписуйтесь на наш Ютуб-канал. А тим часом Маліновський обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри. Антоніо Конте натякнув на можливість трансферу Руслана в АПЛ.

Ну, а наразі українець несподівано повернувся у стартовий склад команди Гасперіні. Аталанта зупинила Мілан – Маліновський забив ще й гол (перший за 7 матчів проти "россонері") після асисту, став найкращим у бергамасків і ледь стримав емоції під час матчу Серії А.

Україна

Динамо вирушило на матч-відповідь ЛЧ з Бенфікою. Мірча Луческу отримав подвійне підсилення і визначив заявку на вирішальну гру кваліфікації, де киянам потрібно створити диво.

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