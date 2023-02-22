Ліга чемпіонів

Реал знищив Ліверпуль на Енфілді, хоча розпочав з 0:2. Дарвін забив п'ятою, Вінісіус оформив дубль, а Куртуа та Аліссон обмінялися дикими фейлами.

Наполі красиво розбив Айнтрахт і заглядає у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Хвіча пробачив з пенальті, але все виправив, а німці втратили лідера атак.

Сьогодні відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Манчестер Сіті поїхав у гості до Лейпцига, а Інтер приймає Порту. Анонси незабаром з'яввляться на сайті.

Україна

Динамо готує продаж ще двох лідерів – джерело назвало гравців, які можуть покинути Київ влітку. Шахтар оприлюднив заявку на вирішальний матч Ліги Європи проти Ренна. Євген Селезньов натякнув на завершення кар'єри.

Світ

Неймар визначився щодо майбутнього у ПСЖ. "Барсагейт" може вплинути на заявку України на ЧС-2030 – уряд Іспанії боїться санкцій ФІФА. Лідс офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.