Головні новини футболу 21 лютого: Довбик серйозно травмувався, Динамо переможно завершило збори
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 лютого.
Україна
Динамо переграло латвійців у своєму останньому спарингу на зимових зборах. Короткі висновки: 3 дилеми Луческу перед відновленням УПЛ, джокери показали себе краще, 2 найбільші переможці зими 2022. Динамо повернулось до Києва з Туреччини.
Артем Довбик зазнав травми – форвард пропустить ключові матчі збірної України. Микола Морозюк офіційно повернувся в УПЛ. Верес може розпрощатись з 10 гравцями – все через суперечки щодо зарплат. Труа не звертався до Динамо щодо повернення Жерсона.
Трансфери
Реал готує новий контракт для Вінісіуса – клуб хоче зберегти бразильця. Бейл вирішив покинути Мадрид – на опальну зірку вже є претенденти. Неймар обрав чемпіонат, у якому хоче продовжити кар'єру. Дест може перейти в Рому – Барселона повісила цінник.
Інші новини
Локомотив заявив Мампассі росіянином – захисник виступав за юніорську збірну України. Роналду продав елітну нерухомість у Нью-Йорку – Кріштіану втратив більше 10 млн євро. Венгер може працевлаштуватися в ПСЖ.