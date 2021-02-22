Головні новини футболу 21 лютого: Динамо втратило очки і підпустило Шахтар, Інтер розбив Мілан, черговий провал Моурінью
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 лютого.
УПЛ
15-й тур УПЛ продовжився трьома матчами. Ворскла та Інгулець розійшлися миром, а Шахтар переграв Рух на НСК Олімпійський. В завершальному поєдинку неділі Динамо врятувало нічию з Десною, забивши з пенальті на останніх хвилинах – відео голів і огляд матчу. Мірча Луческу висловив своє незадоволення результатом гри та роботою суддівської бригади.
УАФ розпочала розслідування "мовного скандалу" між тренером Львова та арбітром матчу з Колосом.
Олександр Шовковський може стати головним тренером Чорноморця. Нагадаємо, легенда зараз є депутатом Київради та асистентом Андрія Шевченка у збірній України.
Топ-чемпіонати
Жозе Моурінью знову програв – кривдником Тоттенхема став лондонський Вест Хем. Манчестер Сіті здолав Арсенал і довів переможну серію до 18-ти матчів. Олександр Зінченко відіграв весь поєдинок.
Мілан розгромно поступився Інтеру в битві лідерів Серії А. Тепер саме "нерадзуррі" очолюють турнірну таблицю. Аталанта перестріляла Наполі – з українців на поле вийшов лише Руслан Маліновський.
Барселона не зуміла обіграти Кадіс і втратила шанс скоротити відставання від лідера Ла Ліги.
РБ Лейпциг розгромив Герту і наблизився до Баварії, а ПСЖ несподівано програв Монако.
Світ
Євро-2020: Великобританія запропонує УЄФА провести всі матчі турніру в себе. Остаточне рішення щодо долі змагань очікується в березні.
Мама Роналдінью померла після тривалої боротьби з COVID-19.