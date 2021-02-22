УПЛ

15-й тур УПЛ продовжився трьома матчами. Ворскла та Інгулець розійшлися миром, а Шахтар переграв Рух на НСК Олімпійський. В завершальному поєдинку неділі Динамо врятувало нічию з Десною, забивши з пенальті на останніх хвилинах – відео голів і огляд матчу. Мірча Луческу висловив своє незадоволення результатом гри та роботою суддівської бригади.

УАФ розпочала розслідування "мовного скандалу" між тренером Львова та арбітром матчу з Колосом.

Олександр Шовковський може стати головним тренером Чорноморця. Нагадаємо, легенда зараз є депутатом Київради та асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

Топ-чемпіонати

Жозе Моурінью знову програв – кривдником Тоттенхема став лондонський Вест Хем. Манчестер Сіті здолав Арсенал і довів переможну серію до 18-ти матчів. Олександр Зінченко відіграв весь поєдинок.

Мілан розгромно поступився Інтеру в битві лідерів Серії А. Тепер саме "нерадзуррі" очолюють турнірну таблицю. Аталанта перестріляла Наполі – з українців на поле вийшов лише Руслан Маліновський.

Барселона не зуміла обіграти Кадіс і втратила шанс скоротити відставання від лідера Ла Ліги.

РБ Лейпциг розгромив Герту і наблизився до Баварії, а ПСЖ несподівано програв Монако.

Світ

Євро-2020: Великобританія запропонує УЄФА провести всі матчі турніру в себе. Остаточне рішення щодо долі змагань очікується в березні.

Мама Роналдінью померла після тривалої боротьби з COVID-19.