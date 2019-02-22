Головні новини футболу 21 лютого: Динамо вийшло в 1/8 ЛЄ та дізналось потенційних суперників, Шахтар покинув турнір

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 лютого.

Динамо вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи, Шахтар покинув турнір

В матчі-відповіді 1/16 фіналу Динамо перемогло Олімпіакос. Єдиний забитий м'яч у активі Франа Соля – цей гол став дебютним для іспанця за київську команду. Ця перемога дозволила команді Олександра Хацкевича вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео гола та огляд матчу. До слова, поєдинок у Києві відвідали майже 50 тисяч вболівальників.

Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своїх підопічних.

Кияни залишились єдиним представником України у єврокубках, позаяк Шахтар поступився Айнтрахту в матчі-відповіді з рахунком 1:4. "Гірники" пропустили двічі в середині першого тайму. У другій половині гри донеччани відквитали один гол, але господарі забили ще 2 м'ячі та пройшли в 1/8 фіналу – відео голів та огляд поєдинку.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека назвав поразку своїх підопічних заслуженою.

Жеребкування 1/8 фіналу пройде 22 лютого о 14:00 за Києвом – Динамо дізналось всіх потенційних суперників. До слова, кияни не зможуть зіграти проти Зеніта та Краснодара, адже УЄФА продовжить розводити українські та російські клуби.

Ліга Європи

В інших поєдинках Генк зазнав фіаско в матчі проти Славії. Руслан Маліновський провів на полі весь поєдинок, але не допоміг команді пройти до наступної стадії. Також до 1/8 фіналу без проблем пройшли Інтер, Челсі, Наполі, Динамо Загреб та Зальцбург.

Арсенал здолав БАТЕ після поразки у першій грі, а Ярослав Ракицький допоміг Зеніту перемогти Фенербахче. Українець відіграв весь матч. Ренн на виїзді доволі несподівано здолав Бетіс та вийшов до 1/8 фіналу.

Таким чином Динамо та ще 15 команд очікують жеребкування, яке пройде у швейцарському Ньйоні.

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