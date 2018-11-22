Головні новини футболу 21 листопада: визначились всі кошики жеребкування Євро-2020, новий контракт Цітаішвілі з Динамо

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 листопада.

Збірна України

За підсумками заключного туру Ліги націй визначились всі кошики для жеребкування кваліфікації Євро-2020. Збірна України потрапила до другого кошика – стали відомі команди, проти яких ми точно не зіграємо.

Турецькі ЗМІ похвалили збірну України за матч проти їхньої команди та відзначили необхідність звільнення Мірчі Луческу.

"Футбол 24" дізнався думку експерта про матч Україна – Туреччина, а також зібрав реакцію соцмереж на даний товариський поєдинок.

Ліга націй

"Футбол 24" підсумував груповий турнір Ліги націй, який склався вдало для збірної України. Також стали відомі всі потенційні суперники "синьо-жовтих" у плей-офф турніру, який відбудеться у березні 2020 року.

УЄФА оголосив календар Ліги націй 2020/21. Турнір розпочнеться у вересні 2020 року та пройде за аналогічним форматом.

Іспанські ЗМІ назвали Україну одним із головних сюрпризів Ліги націй.

Інші топ-події дня

Шахтар став найкращою командою Європи за кількома статистичними показниками. Шість вихованців Олімпіка дискваліфіковані за участь у договірних матчах, а Комітет етики та чесної гри офіційно передав на розгляд ФФУ дві справи.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін завдяки вдалій грі за національну команду може зіграти за Леганес і в чемпіонаті Іспанії. Інший гравець "синьо-жовтих" Олександр Зінченко вразив фанатів Манчестер Сіті своєю грою в матчі Україна – Туреччина.

У ЗМІ з'явились чутки про майбутнє звільнення Євгена Краснікова з Динамо, проте сам віце-президент київського клубу подібну інформацію спростував.

Форвард Динамо Георгій Цітаішвілі продовжив контракт з клубом. Це вже 4-й молодий гравець Динамо з новою угодою – раніше Динамо продовжило Миколу Шапаренка, Володимира Шепелєва та Віталія Миколенка.

Останнім часом активно лунала інформація, що Цітаішвілі може перейти у Шахтар або Зеніт.