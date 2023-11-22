Україна – Італія

Реакція на рішення Хесуса Хіля Мансано не призначати пенальті у ворота Італії за фол проти Михайла Мудрика прогнозовано була бурхливою. Навіть Іспанія критикує власного арбітра, який не пустив Україну на Євро-2024: "Чистий пенальті на 92-й хвилині". Зірковий голкіпер збірної Італії теж визнав, що 11-метровий могли призначити.

"Україну обікрали": Мудрик проти УЄФА, Ребров вище "колгоспу Петракова" і за що підгоріло Циганкову – "хвате нить!".

"Україна має ненавидіти нас": іспанці червоніють через "безсоромне суддівство" Мансано – чому все вирішила біла форма?

Викриття Мудрика, ЗМІ пояснили, чому Мансано не дав пенальті – однозначний вердикт судді, Україна має поїхати на Євро.

Євро-2024

Завершився основний відбір на чемпіонат Європи – у вівторок зіграли останні матчі 10 туру. Петраков пустив Хорватію на Євро-2024, Нідерланди побили карлика, Франція втратила очки у Греції.

Тренер європейської збірної пішов у відставку після виходу на Євро-2024 – його гравці пиячили перед ключовим матчем.

Визначився вже 21 учасник фінальної частини Євро-2024. Україна зіграє у плей-офф відбору – відомі потенційні суперники, 33% на погане жеребкування.

Інші головні події

Україна U-19 розбила Словаччину та вийшла в еліт-раунд кваліфікації на Євро-2024 з першого місця групи.

Україна U-21 перемогла Азербайджан – "синьо-жовті" виграли 5-й матч у відборі до Євро, зберігаючи лідерство в групі.

Львівські Карпати отримали болючий удар від УЄФА – нинішній власник має виплатити колосальні борги. Проблеми і у Вереса, який ризикує стати банкрутом – суд вже розглядає справу.