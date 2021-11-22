Дебют Шеви

Андрій Шевченко дебютував у Серії А на чолі Дженоа з поразки Ромі. Команда українського фахівця за весь матч завдала лише одного удару. "Грифони" майже втримали нічию, але Моурінью виграв поєдинок геніальною заміною.

18-річний африканець оформив дубль, став героєм зустрічі та зіпсував Шевченку старт клубної кар'єри. Шева прокоментував гру та оцінив перспективи Дженоа на сезон. Поки що генуезці перебувають у зоні вильоту.

Звільнення Сульшера

Манчестер Юнайтед відправив Уле Гуннара Сульшера у відставку після ганебної поразки від Уотфорда. Клуб визначився з тимчасовою заміною норвежцю – до наступного матчу "дияволів" готує Майкл Каррік. Сульшер отримає солідну компенсацію за звільнення.

Манкуніанці продовжують пошуки нового тренера. Пріоритетний варіант з Зіданом відпадає – Зізу знайшов дві причини, щоб відмовити МЮ. Роналду обрав свого фаворита на вакантне тренерське крісло, а в пресі пишуть про Маурісіо Почеттіно.

Україна

Минай втратив перемогу над Інгульцем – Селезньов забив дебютний гол у сезоні та перший за 5 років не з пенальті. Ворскла розбила Маріуполь з 2+2 Тілля і грубими ляпами голкіпера – полтавці наздогнали СК Дніпро-1 на третій сходинці УПЛ. Десна вдома програла Колосу – все вирішило вилучення Селіна.