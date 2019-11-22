Головні новини футболу 21 листопада: Шахтар та Динамо покарали за расистський скандал, Тоттенхем презентував Моурінью

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 листопада.

Україна

КДК УАФ оголосив жорстке покарання Динамо за расистську поведінку фанів киян в матчі 14-го туру УПЛ проти Шахтаря. Донецький клуб також отримав санкції через непристойні жести Тайсона.

Всесвітня асоціація професійних футболістів жорстко розкритикувала рішення КДК щодо "гірників".

Футбол 24 зібрав для вас оцінку закордонних ЗМІ виступу збірної України на кваліфікації до Євро-2020, думки розділились.

Європа

Тоттенхем офіційно представив Жозе Моурінью у статусі головного тренера команди. Португалець поспілкувався з журналістами та зачепив кілька цікавих тем.

Євро-2020 внесло свої корективи у вічне протистояння між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Футбол 24 підготував матеріал щодо суперництва найвидатніших футбольних зірок сьогодення.

В Іспанії оцінили насмішки Гарета Бейла над мадридським Реалом, вболівальники "вершкових" озвучили вердикт валлійцю.

Українці за кордоном

Екс-гравець Динамо, який зараз виступає закордоном, дав розгорнуте інтерв'ю для Футбол 24, де не скупився на цікаві подробиці.

Голкіпер збірної України вибув із боротьби за престижну нагороду у своїй віковій категорії.

Український нападник Гента Роман Яремчук вкотре відзначився голом, але це не принесло очок його команді.