Головні новини футболу 21 листопада: Гвардіола підтвердив місце майбутньої роботи, Лунін почув вердикти в Реалі
Манчестер Сіті визначився з головним тренером. Андрій "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21.11.2024.
Україна
Лунін почув болючий вердикт від Анчелотті – надія на останній шанс перед Лігою чемпіонів.
Яремчук отримав застереження із Греції – українця можуть відправити в іншу команду вже взимку.
Зінченко ризикує покинути Арсенал – фіналіст Ліги чемпіонів зацікавився українцем.
Тренер іменитого клубу переглядав лідера Динамо на матчі збірної, але перемкнувся на іншого українця.
Лідер Полісся підписав попередній контракт з іншим клубом УПЛ – він виявився непотрібний Буткевичу і Ко.
Зінченко довів росіян і європейців до істерики, албанці визнали фейл судді – хто незамінна зірка України у великих іграх.
Гармаш тренується з командою Другої ліги – тренер на нього не розраховує.
Сабо бачить лише два топ-клуби для Забарного: "Найближчим часом його можуть забрати у Борнмута".
Екс-гравець збірної України зізнався, що має паспорт громадянина іншої держави.
Світ
Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті, клуб виступив з офіційною заявою.
"Лунін не підозрював, що це відбувається": тренер Реала розповів про "змову" з Куртуа за спиною українця.
УЄФА визнав божевільну помилку VAR з офсайдом – вона коштувала зірці АПЛ гола в матчі Ліги націй.
Легенду збірної Польщі затримали за несплату податків: він – частина великого розслідування.
Барселона готується до амбітних трансферів – лідер Байєра, вередлива зірка Мілана і кривдник Реала подають сигнали.
Аморім визначився з пріоритетним трансфером МЮ – три кандидати на одну позицію.
Клуб АПЛ дав своєму тренеру два матчі на виправлення ситуації – Зінченко може його "звільнити".
"Багато брехні": Луческу оцінив рішення УЄФА присудити Румунії технічну перемогу над Косовом.