Манчестер Сіті визначився з головним тренером. Андрій "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21.11.2024.

Україна

Лунін почув болючий вердикт від Анчелотті – надія на останній шанс перед Лігою чемпіонів.

Яремчук отримав застереження із Греції – українця можуть відправити в іншу команду вже взимку.

Зінченко ризикує покинути Арсенал – фіналіст Ліги чемпіонів зацікавився українцем.

Тренер іменитого клубу переглядав лідера Динамо на матчі збірної, але перемкнувся на іншого українця.

Лідер Полісся підписав попередній контракт з іншим клубом УПЛ – він виявився непотрібний Буткевичу і Ко.

Зінченко довів росіян і європейців до істерики, албанці визнали фейл судді – хто незамінна зірка України у великих іграх.

Гармаш тренується з командою Другої ліги – тренер на нього не розраховує.

Сабо бачить лише два топ-клуби для Забарного: "Найближчим часом його можуть забрати у Борнмута".

Екс-гравець збірної України зізнався, що має паспорт громадянина іншої держави.

Світ

Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті, клуб виступив з офіційною заявою.

"Лунін не підозрював, що це відбувається": тренер Реала розповів про "змову" з Куртуа за спиною українця.

УЄФА визнав божевільну помилку VAR з офсайдом – вона коштувала зірці АПЛ гола в матчі Ліги націй.

Легенду збірної Польщі затримали за несплату податків: він – частина великого розслідування.

Барселона готується до амбітних трансферів – лідер Байєра, вередлива зірка Мілана і кривдник Реала подають сигнали.

Аморім визначився з пріоритетним трансфером МЮ – три кандидати на одну позицію.

Клуб АПЛ дав своєму тренеру два матчі на виправлення ситуації – Зінченко може його "звільнити".

"Багато брехні": Луческу оцінив рішення УЄФА присудити Румунії технічну перемогу над Косовом.