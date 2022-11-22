Чемпіонат світу

На другий день Мундіалю відбулось три зустрічі. Англія розтрощила Іран у кривавому матчі, забивши 6 голів. Сака оформив дубль, Кейн віддав 2 асисти, а іранський голкіпер пролив першу кров на турнірі.

Нідерланди були близькими до провалу, 84 хвилини не могли точно пробити, але в підсумку вигризли перемогу над солідним Сенегалом. Бейл врятував Уельс від поразки США, заробивши пенальті на останніх хвилинах.

Сьогодні на ЧС-2022 зіграють ще 4 матчі. Мессі стартує проти Саудівської Аравії, Польща зустрінеться з Мексикою, Франція постарається перемогти Австралію, а Туніс спробує зупинити Данію.

Україна

Динамо мінімально обіграло Верес і зрівнялося з Зорею. Єдиний гол у зустрічі забив Циганков – Віктору вдався шедевр після дитячої помилки. Мірча Луческу розкритикував гравців Динамо, попри позитивний підсумок.

Інгулець переграв Львів, опустивши "містян" на дно таблиці – Бартуловіч здобув дебютну тренерську перемогу. Шахтар не проводитиме перенесені матчі УПЛ у 2022 році.

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Кіліан Мбаппе вибиває трансфер з ПСЖ вже на зиму – Ліверпуль і МЮ заглядаються на зірку, але мають різні проблеми. Рейнджерс офіційно звільнив ван Бронкхорста – команда безнадійно відстала від Селтіка і стала найгіршою в Лізі чемпіонів.