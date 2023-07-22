Україна

Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА – неймовірний стрибок фіналіста Кубка КОНКАКАФ.

Кубок України: відбулося перше жеребкування турніру – Маркевич, претенденти на УПЛ і дебютанти дізналися суперників.

Сергій Ребров припинив співпрацю з культовим агентом. Інтереси наставника збірної України представлятиме "сірий кардинал" УПЛ.

Трансфери

Шахтар оголосив про трансфер 18-річного бразильця. Він вже приєднався до команди на зборах у Нідерландах.

Євген Коноплянка узгодив контракт із новим клубом – українець залишається в Європі.

Динамо відхилило солідну пропозицію від клубу Серії А щодо кандидата в збірну України. Щоправда, в Ігоря Суркіса інша думка – президент Динамо вважає таку пропозицію принизливою.

Денис Гармаш отримав шокуючий варіант продовження кар'єри – ветеран може возз'єднатись з двома екс-динамівцями.

Руслан Маліновський отримав зіркового одноклубника. П'єр-Емерік Обамеянг перейшов із Челсі в Марсель.

Динамо цікавиться півзахисником з бразильської Серії А – джерело назвало потенційну суму трансферу.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023.

Інші головні події

Кріштіану Роналду знову зганьбився. Аль-Наср вдруге поспіль зазнав розгромної поразки, екс-одноклубник португальця ефектно забив.

Зірка ПСЖ став жертвою зухвалого злочину – чемпіона Європи зв'язали та роздягли. Тим часом клуб не взяв Кіліана Мбаппе в турне Японією – натяк на трансфер головної зірки, який відмовляється продовжувати контракт.