Головні новини футболу 21 липня: Динамо несподівано поступилось у спарингу, Зідан анонсував відхід Бейла з Реала

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 липня.

Україна

У Динамо був насичений день, команда провела 2 спаринги. У першому матчі кияни розписали мирову з ФК Оболонь-Бровар. Вашій увазі відео найкращих моментів матчу.

У другому поєдинку "біло-сині" зазнали несподіваної поразки у поєдинку з новачком УПЛ. Відеоогляд матчу також доступний на Футбол 24. Головний тренер Динамо шокував вболівальників післяматчевим коментарем.

Ще один новачок УПЛ СК Дніпро-1 влаштував товариську перестрілку з Ворсклою, де молодий форвард Динамо відзначився хет-триком.

Європа

Зінедін Зідан оголосив, що Гарет Бейл якнайшвидше покине Реал. Агент гравця одразу дав різку відповідь французькому фахівцю. Мадридці можуть використати Бейла, щоб підписати форварда ПСЖ Неймара.

На Міжнародному кубку чемпіонів зустрілись Ювентус та Тоттенхем. Суперники влаштували справжнє шоу красивого футболу. Пропонуємо вам переглянути найяскравіші моменти зустрічі.

Зірковий новачок Манчестер Юнайтед починає виправдовувати заплачену за нього кругленьку суму. Футбол 24 оцінив рівень нового гравця МЮ в останньому спарингу.

Хавбек Реала перебуває за крок від переходу до табору принципового суперника. Цей трансфер здивує усіх.

Українці за кордоном

Італійський журналіст високо оцінив шанси Руслана Маліновського підкорити Серію А.

Тим час сам хавбека збірної України в другому матчі поспіль відзначився результативними діями за Аталанту.