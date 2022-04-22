Трансфери Шахтаря

Шахтар офіційно продав Фернандо учаснику плей-офф Ліги чемпіонів. Реал погодився повністю викупити Тобіаса у Шахтаря. Це принесе донецькому клубу солідну суму. "Гірники" також пропонували Соломона Ромі та Аталанті, але Моурінью забракував хавбека.

Манчестер Юнайтед

МЮ офіційно оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став нідерландський фахівець Ерік Тен Хаг. Він прокоментував своє призначення і дав обіцянку Аяксу. Манчестер Юнайтед і Тен Хаг запланували літню перебудову – тренеру виділять кругленьку суму на трансфери. Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий.

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