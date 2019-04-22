Головні новини футболу 21 квітня: фіаско Манчестер Юнайтед в АПЛ, вдалий день для українців у Європі

"Футбол 24" представляє головні новини футболу за 21 квітня.

Українці за кордоном

Владлен Юрченко оформив дубль в чемпіонаті Данії та ще й не забив пенальті – один із голів українця вийшов доволі скандальним. Євген Шахов та Євген Хачеріді у складі ПАОКа стали чемпіонами Греції – перший відзначився дублем у вирішальному поєдинку.

В чемпіонаті Швеції голом відзначився Іван Бобко. А от Євген Коноплянка отримав травму та достроково завершив тренування Шальке.

Топ-матчі дня

Ліверпуль здолав Кардіфф у важкому матчі і не дозволив Ман Сіті втриматись на вершині АПЛ. А от Арсенал несподівано програв Крістал Пелас. Втім, все це затьмарило фіаско Манчестер Юнайтед – Евертон знищив манкуніанців з рахунком 4:0.

Борусія Д розбила Фрайбург та продовжує боротьбу за чемпіонство. В центральному матчі Ла Ліги Реал розгромив Атлетік Більбао – Карім Бензема оформив хет-трик.

ПСЖ став чемпіоном Франції після осічки Лілля, але і самі парижани перемогли Монако та здобули 8-ме чемпіонство в історії.

Інші головні події

Легендарний французький екс-форвард Тьєррі Анрі працюватиме у США.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка націлився на юного вундеркінда. А от Реал очікує перебудова – за словами Зінедіна Зідана, клуб може покинути будь-який гравець.