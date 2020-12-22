В Динамо будуть певні зміни / офіційний сайт клубу

Україна

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ 2020/21.

Мірча Луческу візьме Сідклея на збори з Динамо. Як відомо, бразилець давно не грає за Корінтіанс, який орендував захисника до кінця року.

Трансфери

Артем Шабанов може покинути Динамо вже взимку. Захисник киян вже має кілька варіантів – один із них у Європі. Також Динамо начебто цікавиться форвардом з Узбекистану. Мірча Луческу окреслив головні зимові трансферні пріоритети київського клубу.

Віктор Коваленко зацікавив 3 клуби Серії А, а Олександр Зінченко потрапив на радари Ювентуса та Наполі.

Артем Мілевський узгодив контракт з Рухом, переконує ЗМІ, який опублікував деталі майбутньої угоди.

Світ

Трагедія у Франції – після матчу чемпіонату загинув робітник одного з клубів.

Ліонель Мессі приголомшив новою заявою про своє майбутнє в Барселоні – прихильність замінила обурення. Також аргентинець отримав рекордний трофей "Пічічі".

Знамениті близнюки з Бундесліги оголосили про завершення кар'єри. Їм лише наступного року виповниться 32.

Челсі без проблем розібрався з Вест Хемом у чемпіонаті Англії. Андрій Ярмоленко знову не з'явився на полі.

"Футбол 24" традиційно підвів підсумки європейського вікенду.