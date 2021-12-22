Наші за кордоном

Дженоа втримала нічию з Аталантою. Андрій Шевченко святкує перший гучний успіх в Італії, а Руслан Маліновський отримав найвищу оцінку в команді. Роман Яремчук потрапив до символічної збірної чемпіонату Португалії. Олександр Зінченко ставить вирок найбагатшим власникам і конкуренту – "в українця є те, чого бракує багатьом гравцям АПЛ".

Україна

Віталій Миколенко чекає завершення трансферу в Евертон. Він був близький до переходу в Манчестер Юнайтед, а також перебував на радарах Ліверпуля. Андрій Тотовицький покинув Десну та вже домовився з новим клубом.

Олександр Петраков поділився очікуваннями від молодіжної збірної України. Анатолій Трубін опинився серед найкращих молодих гравців Ліги чемпіонів. Володимир Шаран досі не погодився очолити Минай – клуб має список альтернатив.

Європа

Барселона в більшості не переграла везучу Севілью. Кунде отримав червону картку за кидок м'яча в обличчя Альбі. Арсенал впевнено вийшов у півфінал Кубка ліги. Ювентус здобув непросту перемогу та піднявся у топ-5 Серії А.

Манчестер Юнайтед націлився на аргентинського форварда, яким цікавиться Шахтар. Хаві сформував "чорний список" на січень – до п'ятірки невдах потрапив гравець з найбільшою зарплатнею в Барсі. Реал повідомив про нові випадки коронавірусу.