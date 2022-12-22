Україна

Руслан Ротань офіційно став новим головним тренером Олександрії. Фахівець поєднуватиме роботу в клубі з посадою наставника молодіжної збірної України.

Шахтар був близький до підписання чемпіона світу і зіркового призера ЧС-2022. Шахтар зірвав трансфер через невчасне правило ФІФА. А ще "гірників" змушують платити 9 мільйонів за порожнечу.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський залишається на радарах Марселя і може "вигнати" провального бразильця за 20 млн євро. Роман Яремчук отримав травму. Олександр Зінченко отримав вердикт щодо участі у першому матчі АПЛ після ЧС-2022.

Світ

Ювентус можуть дискваліфікувати з єврокубків – футболістам також загрожує покарання. Анчелотті прокоментував чутки про збірну Бразилії, давши чіткий сигнал Реалу.

Мессі ледь не постраждав, гравців евакуювали гелікоптером – Аргентина божевільно відсвяткувала перемогу на ЧС-2022. Збірна Марокко у повному складі вирішила відмовитися від призових за ЧС-2022, щоб допомогти бідним.