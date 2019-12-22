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ЛІВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРТЕМ БЄСЄДІН

Головні новини футболу 21 грудня: Ліверпуль – чемпіон світу, Манчестер Сіті обіграв Лестер, Евертон призначив Анчелотті

07:00 289 Читать на русском
Головні новини футболу 21 грудня: Ліверпуль – чемпіон світу, Манчестер Сіті обіграв Лестер, Евертон призначив Анчелотті
Ліверпуль – чемпіон світу / Фото AP

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 грудня.

Українці за кордоном

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до п’ятірки найдорожчих лівих захисників АПЛ.

Тренер Альбасете розповів про психічний стан Романа Зозулі. Команда українця провела черговий поєдинок в рамках Сегунди.

Сергій Ребров розповів про свої взаємини з гравцями Ференцвароша.

Європа/Світ

Ліверпуль у важкому матчі переграв Фламенго і завоював кубок клубного чемпіонату світу.

Евертон оголосив про призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера. "Іриски" розписали нічию у матчі з Евертоном.

Манчестер Сіті впевнено переграв Лестер. Вашій увазі відео найяскравіших моментів поєдинку.

Барселона познущалась над Алавесом та закріпилась у статусі лідера чемпіонату Іспанії

Фіорентина звільнила Вінченцо Монтеллу з крісла наставника італійського клубу.

Україна

Стало відомо, коли розглядатиметься справа щодо форварда Динамо Артема Бєсєдіна, якого підозрюють у вживанні допінгу.

В Україні найближчим часом з'явиться новий футбольний канал, який отримав ліцензію на супутникове мовлення.

Динамо має намір повернути з оренди нападника Назарія Русина, який зараз захищає кольори Зорі.

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Без Зінченка гра збірної України втрачає структурність, – екс-захисник "синьо-жовтих" Свідерський
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