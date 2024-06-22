Збірна Польщі повторила "досягнення" команди Фоменка з Євро-2016. Україна після перемоги над Словаччиною залишається у грі. "Футбол 24" презентує дайджест головних подій 21 червня.

Україна

Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною. Янгол-охоронець Яремчук з його магічним дотиком і гравець матчу Шапаренко втримали збірну на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу Словаччина – Україна.

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