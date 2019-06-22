Головні новини футболу 21 червня: Торрес завершує кар'єру, Зозуля не може змінити клуб в Іспанії через свою репутацію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 червня.

Українці за кордоном

Роман Зозуля має шанс опинитись у клубі Прімери. На заваді цьому трансферу можуть стати звинувачення українця у нацизмі від іспанських фанатів.

Руслан Маліновський отримав ще одну пропозицію від італійського клубу. Ще одна команда Серії А має намір підсилитись молодим талантом Динамо.

Один з лідерів збірної України також може перебратись в чемпіонат Італії.

Олександр Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті, чим ощасливив вболівальників "містян". Футбол 24 зібрав для Вас найяскравіші реакції манчестерських фанатів те, що українець залишається в Англії.

Європа

Фернандо Торрес шокував заявою про завершення футбольної кар'єри. Футбол 24 пригадав найкращі моменти за участі іспанця, а також зібрав реакцію футбольго світу на заяву легенди.

Екс-голкіпер Челсі повертається в лондонський клуб, але вже не на воротарську позицію.

Реал вирішив відмовитись від придбання Неймара, стали відомі причини такого рішення.

Україна

Даріо Срна взяв приклад з Торреса і також оголосив, що повісив бутси на цвях. Хорват отримав дуже відповідальну посаду в Шахтарі.

Український чемпіон світу-2019 отримав пропозиції прийняти грузинське громадянство, вінгер Динамо не забарився із відповіддю.

Екс-гравець збірної України несподівано вирішив податися в депутати.

Футбол 24 зібрав для Вас вражачу статистику і рейтинги минулого сезону УПЛ.