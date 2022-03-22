Україна

Брати Суркіси, втікаючи з України, вивезли понад 17 млн доларів, громадянку Росії і двох чоловіків призовного віку. Окупанти розстріляли співзасновника фан-клубу Манчестер Юнайтед в Києві. Голкіпер, який народився у Росії, взяв до рук зброю і воює за Україну.

Футболістка збірної України перейшла до табору суперника по Лізі чемпіонів. Бека Вачіберадзе продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії. Рангель офіційно покинув Ворсклу. Юний українець дивом отримав запрошення в італійський клуб.

Інтерв'ю Шевченка

Андрій Шевченко продовжує воювати на інформаційному фронті. Легенда дав інтерв'ю Джеймі Реднаппу про війну в Україні. Шева не стримав емоцій, розповідаючи про жахливі події. Він розказав про ставлення своїх дітей до війни, а також заявив, що стосунки з Росією ніколи не стануть колишніми. Андрій пояснив, чому лідерам збірної України важливо продовжувати грати у футбол.

Підтримка з-за кордону

Лєвандовскі підтримав український народ: "Ми відчуваємо цю війну трохи більше, ніж інші країни". Екс-капітан збірної Фінляндії прихистив українських біженців у своєму домі. "Федерер і Джоковіч за нас, Надаль мовчить", – Стаховський розповів про підтримку елітними тенісистами. Нідерландський клуб вигадав оригінальну акцію для підтримки дітей-біженців з України.