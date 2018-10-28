Головні новини футболу 20 жовтня: Ярмоленко та Мессі отримали травми, Динамо і Барселона здобули важливі перемоги

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 жовтня.

Ярмоленко отримав травму

Андрій Ярмоленко в матчі 9 туру АПЛ зазнав серйозного пошкодження. Українець не дограв навіть перший тайм лондонського дербі між Вест Хемом і Тоттенхемом – його травма шокувала партнера по команді. "Молотобійці" у підсумку поступилися принциповому супернику.

Фанати Вест Хема дуже шкодують, що Ярмоленко травмувався, а вболівальники Тоттенхема навпаки ображали Андрія і насміхалися. Головний тренер команди Мануель Пеллегріні стурбовано прокоментував травму гравця збірної України.

В центральному матчі ігрового дня АПЛ Челсі вирвав нічию в Манчестер Юнайтед. Таким чином Мауріціо Саррі побив унікальний рекорд Моурінью в Челсі, а сам Жозе наприкінці матчу поліз у бійку з іншим тренером лондонців, який його спровокував. До слова, найближчий суперник Шахтаря Манчестер Сіті легко розбив Бернлі.

Мессі травмувався, Барселона очолила Ла Лігу

Барселона у протистоянні лідерів Ла Ліги без проблем обіграла Севілью та повернулася на вершину турнірної таблиці чемпіонату. Початок результативному поєдинку голом і асистом задав Ліонель Мессі, однак у середині першого тайму лідер каталонців покинув поле через травму. Лео отримав перелом руки і вибув на 3 тижні, через що пропустить Ель Класіко.

Щоправда, до головної іспанської битви Барселона підходить комфортно – Реал знову не зумів перемогти. Мадридці перервали рекордну безгольову серію, але поступилися Леванте. Наставник "вершкових" Хулен Лопетегі відреагував на інформацію про свою можливу відставку, а згодом зустрівся з Флорентіно Пересом – відомі результати розмови.

Європейські топ-матчі

Ювентус вперше у поточній Серії А втратив очки, розписавши нічию з Дженоа. Гол Кріштіану Роналду не забезпечив "б'янконері" перемогу, а сенсаційний Кшиштоф Пйонтек на диво не відзначився. Рому продовжує лихоманити – "вовки" вдома поступилися СПАЛу.

Баварія нарешті виграла – "рекордмайстер" впевнено здолав Вольфсбург. Однак навіть на друге місце мюнхенці не вийшли. Там розмістився Вердер, який прибив Шальке без Євгена Коноплянки. Ну а лідерство Бундесліги феєрично закріпила дортмундська Борусія.

Центральний матч туру УПЛ завершився з прогнозованим рахунком. Динамо мінімально переграло Ворсклу і не відпустило Шахтар у турнірній таблиці. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков, якому асистував Владислав Супряга.