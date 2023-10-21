"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 жовтня. Кривбас і Зоря видали шоу в чемпіонаті України, Алехандро Гомес отримав дискваліфікацію за допінг.

Україна

Кривбас зміцнив відрив лідера УПЛ до 4 очок, перегравши Металіст 1925. Задерака став найкращим бомбардиром сезону, оформивши дубль відразу після того, як виборов звання гравця місяця в чемпіонаті України.

Зоря перестріляла Оболонь у битві з шістьма голами – двома дублями відзначилися Суханов і Герреро. Кривенцов здобув першу звитягу з луганським клубом, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію. У двох стартових поєдинках 11 туру наколотили аж 10 голів.

Зірка Мілана знищив українського суддю за слабку роботу у відборі Євро-2024: "Це була явна червона картка". Сімон К'яер має великі запитання до Віктора Копієвського, арбітраж якого ледь не призвів до травми форварда Манчестер Юнайтед і збірної Данії Хьойлунда.

"ICTV зробив замовний матеріал, що я третій алкаш в Україні": екс-хавбек Шахтаря – про помсту за неперехід в Динамо.

Світ

Чемпіон світу дискваліфікований на 2 роки через провалений допінг-тест. Алехандро Папу Гомес підставив під удар Аргентину, але золото ЧС-2022 у Мессі не повинні відібрати. Свого часу 35-річний новачок Монци сяяв у чемпіонаті України за Металіст.

Роналду був здивований сюрпризом від одноклубників. Гравці Аль-Насра привітали Кріштіану з новим рекордом – у португальця і Мессі тепер по 12 сезонів, у яких вони забивали мінімум 40 голів за календарний рік.

Баварія виступила з заявою щодо свого гравця, який підтримав Палестину. Погляди клубу і футболіста дещо розійшлися.

Спогади про Коноплянку, творіння Гі Ру та Ірурети, Льєрс у небутті: клуби з ЛЧ у нижчих дивізіонах.

Українці за кордоном

Мудрик – це ризик, на який варто піти: легенда Арсенала закликав Почеттіно зробити ставку на українця перед лондонським дербі. Пол Мерсон чекає також проблем на протилежному фланзі для Зінченка від Стерлінга – колишнього партнера по Ман Сіті.

В Англії заступилися за вінгера збірної України перед битвою Челсі – Арсенал. Мудрик отримав несподіваного конкурента за ціною Зінченка.

Трубін підтвердив свій статус – Бенфіка впевнено пробилася в наступний раунд Кубка Португалії. Українець отримав заслужений відпочинок у рамках ротації, а глядачі побачили дебютний гол новачка Артура Кабрала.