Головні новини футболу 20 жовтня: Динамо закріпилося на другому місці УПЛ, Ліверпуль вперше в сезоні втратив очки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 жовтня.

Україна

Завершився 11-й тур Прем'єр-ліги. У центральному матчі ігрового дня Динамо мінімально здолало Олександрію та закріпилося на другому місці. Гол з заявкою на топ-чемпіонат, продовження серій, нові травми та стара проблема киян. Олексій Михайличенко зізнався, що його підопічним було важко. А Володимир Шаран ваажає, що Олександрія заслуговувала на кращий результат.

В поєдинку претендентів на верхню "шістку" Маріуполь вирвав перемогу над СК Дніпро-1 – на останніх хвилинах вирішальний гол забив Валерій Федорчук. У битві борців за виживання Олімпік переграв Ворсклу і наздогнав у турнірній таблиці конкурентів. Даріо Срна анонсував великий трансфер Шахтаря.

Європа

Ліверпуль вперше в цьому сезоні АПЛ втратив очки – мерсисайдці врятували нічию в дербі з Манчестер Юнайтед. Матч вийшов дещо скандальним, адже арбітр зарахував суперечливий гол Рашфорда. Уле Гуннар Сульшер, який годину часу перегравав лідера АПЛ, залишився задоволений суддівством, але розчарований підсумком. У Юргена Клоппа все навпаки – він визнав, що втрата 17-матчевої переможної серії заслужена, однак рефері, на його думку, помилився. За підсумками туру Ліверпуль підпустив до себе Манчестер Сіті.

У Прімері Атлетіко не зумів виграти третій матч поспіль, а Севілья дотиснула свого суперника. Реал зганьбився на Мальорці: чому Зідан програв ще до початку гри, а найбільша надія перетворюється в історичний провал.

У Серії А Інтер і Сассуоло влаштували феєричну перестрілку, а Паулу Фонсека вдруге поспіль розписав нічию. Мілан втратив перемогу над Лечче, який обійшовся без Євгена Шахова. Ну а Наінгголан забив божевільний гол за Кальярі.

У Бундеслізі після поразки колишнього клубу Коноплянки встановилася дика щільність – 9 команд на вершині таблиці на відстані двох очок.

Наші за кордоном

Роман Зозуля приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди. Екс-форвард національної збірної відзначився фірмовим голом.

Копенгаген перед матчем з Динамо переміг – українець забив красивий гол. Мілевський, Нойок і Хобленко допомогли Динамо Б здійснити камбек та втримати перевагу над БАТЕ.