Барселона – Динамо

Кияни знову програли в ЛЧ і не змогли забити бодай гол. Динамо поступилося Барселоні на Камп Ноу, пропустивши єдиний гол від Жерара Піке ще до перерви. Відповідно, "біло-сині" опустилися на останнє місце групи з одним набраним очком – відео гола й огляд матчу.

Мірча Луческу після гри пояснив причини другої поспіль невдачі "біло-синіх" у матчі Ліги чемпіонів. Наступний поєдинок в ЛЧ кияни зіграють 2 листопада проти Барселони на НСК Олімпійський.

А от Динамо U-19 потішило. Команда Ігоря Костюка здобула прийнятний результат з Барселоною в Юнацькій лізі УЄФА і залишилася лідером групи.

Ліга чемпіонів

В інших матчах Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Аталанти, поступаючись 0:2 після першого тайму. Кріштіану Роналду забив переможний гол і став рекордсменом ЛЧ. Баварія розтрощила Бенфіку, Ювентус дотиснув Зеніт, а Челсі розбив Мальме і втратив двох гравців.

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