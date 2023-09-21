Ліга чемпіонів

Анатолій Трубін з поразки дебютував за Бенфіку у Лізі чемпіонів, привізши пенальті. Арсенал розтрощив ПСВ у першому за 6 років матчі в ЛЧ, а Олександр Зінченко взяв участь у двох гольових атаках.

Баварія влаштувала перестрілку з Манчестер Юнайтед. Реал на останніх секундах вирвав перемогу над Уніоном, а Тете шикарно врятував для Галатасарая нічию з Копенгагеном.

Реакція на Шахтар

Шахтар напередодні стартував у Лізі чемпіонів з поразки від Порту. "Людина так і просиділа на лавці": Шахтар – найслабший за 15 років, два винуватці фіаско в ЛЧ, навіщо міняти Йовічевіча. "Гірники" отримали вердикт від УЄФА за гру. "Шахтар мав пропускати 10": фанати Порту знущаються зі Степаненка – третій після Мессі, вони розвалюють команду.

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