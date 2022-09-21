Національна збірна

Збірна України сьогодні зіграє проти Шотландії. Анонс матчу Ліги націй незабаром з'явиться на сайті. Хоча фаворитом вважається суперник "синьо-жовтих", шанси на успіх хороші. Україна втратила двох гравців, але Шотландія також має втрати. Головний тренер збірної поділився очікуваннями від поєдинку.

Ізоляція окупантів

Росію офіційно викинули з Євро-2024 – футбол буде чистіший ще один цикл. А от Білорусь допустили до жеребкування відбору.

УЄФА оштрафував Олександра Петракова через скаргу окупантів. Андрій Ярмоленко вимагає тотальної ізоляції Росії у футболі.

"Поїду на чемпіонат світу під прапором України": Роберт Лєвандовскі після розмови з Шевченком погодився на відповідальну місію.

Україна

Динамо могло підписати універсала збірної Гондурасу, який феєрив у єврокубку. Михайло Мудрик сподівається покинути Шахтар взимку – успіх в Лізі чемпіонів зробить Ахметова невблаганним.

Ультрас Шахтаря загинув, обороняючи "Азовсталь" від російських окупантів. Роман Зозуля збирає 200 мільйонів на "Футбольний Байрактар", а Зінченко та Ярмоленко вже приєднались до проєкту.