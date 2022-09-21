Головні новини футболу 20 вересня: окупантів не допустили до Євро, втрати збірної України, "Футбольний Байрактар" Зозулі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 вересня.
Національна збірна
Збірна України сьогодні зіграє проти Шотландії. Анонс матчу Ліги націй незабаром з'явиться на сайті. Хоча фаворитом вважається суперник "синьо-жовтих", шанси на успіх хороші. Україна втратила двох гравців, але Шотландія також має втрати. Головний тренер збірної поділився очікуваннями від поєдинку.
Ізоляція окупантів
Росію офіційно викинули з Євро-2024 – футбол буде чистіший ще один цикл. А от Білорусь допустили до жеребкування відбору.
УЄФА оштрафував Олександра Петракова через скаргу окупантів. Андрій Ярмоленко вимагає тотальної ізоляції Росії у футболі.
"Поїду на чемпіонат світу під прапором України": Роберт Лєвандовскі після розмови з Шевченком погодився на відповідальну місію.
Україна
Динамо могло підписати універсала збірної Гондурасу, який феєрив у єврокубку. Михайло Мудрик сподівається покинути Шахтар взимку – успіх в Лізі чемпіонів зробить Ахметова невблаганним.
Ультрас Шахтаря загинув, обороняючи "Азовсталь" від російських окупантів. Роман Зозуля збирає 200 мільйонів на "Футбольний Байрактар", а Зінченко та Ярмоленко вже приєднались до проєкту.