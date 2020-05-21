Головні новини футболу 20 травня: спаринги перед УПЛ, гол Мілевського, проблеми Тимощука, Бєсєдін і скандальне відео

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 травня.

Україна

Динамо та Шахтар зіграють з Рухом. УАФ опублікувала список матчів та назвала імена арбітрів, які їх обслуговуватимуть.

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін став фігурантом резонансного відео. Автор YouTube-каналу, на який було завантажене відео, стверджує, що воно було зняте в 2016 році.

Шевченко та його асистенти у збірній України отримають нові контракти. "Синьо-жовті" можуть розширити географію домашніх матчів.

Наші за кордоном

Артем Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату Білорусі. Українець відзначився технічним голом у воротах БАТЕ.

Рекордсмен збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук може покинути російський Зеніт. Його начебто проганяє головний тренер команди.

Натомість Олександр Зінченко ризикує втратити позиції в Манчестер Сіті. Гвардіолі радять підписати лідера Борусії Дортмунд.

Світ

Завершення сезону в Серії А перенесли на серпень. Поєдинки відбуватимуться паралельно з єврокубками.

Баварія нарешті офіційно продовжила контракт з Нойєром. 34-річний голкіпер збірної Німеччини виступає за мюнхенців з 2011-го.

А ось Реал знайшов несподіваний варіант підсилення. За гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби.