Головні новини футболу 20 травня: спаринги перед УПЛ, гол Мілевського, проблеми Тимощука, Бєсєдін і скандальне відео

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 травня.
Україна
Динамо та Шахтар зіграють з Рухом. УАФ опублікувала список матчів та назвала імена арбітрів, які їх обслуговуватимуть.
Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін став фігурантом резонансного відео. Автор YouTube-каналу, на який було завантажене відео, стверджує, що воно було зняте в 2016 році.
Шевченко та його асистенти у збірній України отримають нові контракти. "Синьо-жовті" можуть розширити географію домашніх матчів.
Наші за кордоном
Артем Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату Білорусі. Українець відзначився технічним голом у воротах БАТЕ.
Рекордсмен збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук може покинути російський Зеніт. Його начебто проганяє головний тренер команди.
Натомість Олександр Зінченко ризикує втратити позиції в Манчестер Сіті. Гвардіолі радять підписати лідера Борусії Дортмунд.
Світ
Завершення сезону в Серії А перенесли на серпень. Поєдинки відбуватимуться паралельно з єврокубками.
Баварія нарешті офіційно продовжила контракт з Нойєром. 34-річний голкіпер збірної Німеччини виступає за мюнхенців з 2011-го.
А ось Реал знайшов несподіваний варіант підсилення. За гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби.