Україна

Продовжився 27-й тур УПЛ. Минай обіграв Чорноморець з асистом воротаря, Зоря впевнено переграла Інгулець і продовжує боротьбу за ЛЧ. У центральному матчі дня Динамо розбило Олександрію. Завдяки цій перемозі кияни гарантували собі 4 місце у турнірній таблиці без особливих шансів піднятися вище.

"Я – солдат": Владислав Ващук згадує жахи Гостомеля і поспішає взяти участь у контрнаступі.

Мегаскандал у чемпіонаті України – фанат вибіг на поле і вдарив арбітра, якого врятувала поліція.

Топ-чемпіонати

Манчестер Сіті став чемпіоном Англії у третьому сезоні поспіль. Арсенал без Зінченка капітулював у Ноттінгемі, втративши останні шанси на титул.

МЮ вистраждав перемогу над Борнмутом і практично гарантував собі місце в ЛЧ. Ілля Забарний заблокував найбільше ударів, шедевр опорника і Де Хеа вирішують усе. Ліверпуль врятувався від поразки завдяки голу Роберто Фірміно, який став останнім для нього на Енфілді у червоній футболці.

Руслан Маліновський асистом перервав невдалу серію і став найкращим у Марселі – Фонсека відбирає мрії про пряму путівку в ЛЧ.

Реал Сосьєдад переміг Барселону. Баски покарали чемпіона за підтримку росіян, зіпсувавши святкову вечірку на Камп Ноу.

РБ Лейпциг зганьбив Баварію і зіграє в ЛЧ – фіаско Мюнхена відкрило Борусії Дортмунд шлях до чемпіонства.

Мілан познущався зі Сампдорії, забивши найгіршій команді Серії А п'ять голів – Леау, Діас і Жиру влаштували шоу.

Жирона драматично поступилась Вільяреалу – Циганков даремно пробив чемпіона світу і не врятував від гола.

Інші головні події

Мілан готовий позбутися відразу 7 гравців – провальний переможець ЛЧ у списку.

Стартував ЧС-2023, на якому заберуть титул України – США здобули перемогу після виходу гравця Шахтаря.