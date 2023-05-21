Головні новини футболу 20 травня: Ман Сіті став чемпіоном АПЛ, погром від Динамо, асист Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 20 травня.
Україна
Продовжився 27-й тур УПЛ. Минай обіграв Чорноморець з асистом воротаря, Зоря впевнено переграла Інгулець і продовжує боротьбу за ЛЧ. У центральному матчі дня Динамо розбило Олександрію. Завдяки цій перемозі кияни гарантували собі 4 місце у турнірній таблиці без особливих шансів піднятися вище.
"Я – солдат": Владислав Ващук згадує жахи Гостомеля і поспішає взяти участь у контрнаступі.
Мегаскандал у чемпіонаті України – фанат вибіг на поле і вдарив арбітра, якого врятувала поліція.
Топ-чемпіонати
Манчестер Сіті став чемпіоном Англії у третьому сезоні поспіль. Арсенал без Зінченка капітулював у Ноттінгемі, втративши останні шанси на титул.
МЮ вистраждав перемогу над Борнмутом і практично гарантував собі місце в ЛЧ. Ілля Забарний заблокував найбільше ударів, шедевр опорника і Де Хеа вирішують усе. Ліверпуль врятувався від поразки завдяки голу Роберто Фірміно, який став останнім для нього на Енфілді у червоній футболці.
Руслан Маліновський асистом перервав невдалу серію і став найкращим у Марселі – Фонсека відбирає мрії про пряму путівку в ЛЧ.
Реал Сосьєдад переміг Барселону. Баски покарали чемпіона за підтримку росіян, зіпсувавши святкову вечірку на Камп Ноу.
РБ Лейпциг зганьбив Баварію і зіграє в ЛЧ – фіаско Мюнхена відкрило Борусії Дортмунд шлях до чемпіонства.
Мілан познущався зі Сампдорії, забивши найгіршій команді Серії А п'ять голів – Леау, Діас і Жиру влаштували шоу.
Жирона драматично поступилась Вільяреалу – Циганков даремно пробив чемпіона світу і не врятував від гола.
Інші головні події
Мілан готовий позбутися відразу 7 гравців – провальний переможець ЛЧ у списку.
Стартував ЧС-2023, на якому заберуть титул України – США здобули перемогу після виходу гравця Шахтаря.