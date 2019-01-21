Головні новини футболу 20 січня: Шахтар, Зоря і Карпати вирушили на збори, українці відзначилися асистами в Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 січня.

Україна

Шахтар взяв на збір до Туреччини 27 футболістів. Новачок Манор Соломон приєднається до команди пізніше, а от Ярослав Ракицький, який може перейти в Зеніт, полетів з "гірниками". З'явилася інформація, що Шахтар підвищив ціну на захисника, а в Росії вже оцінюють потенційний трансфер. Вінгери Шахтаря не змогли обіграти Колумбію на молодіжному Копа Амеріка – Бразилія розчаровує.

Карпати також вирушили на збір у Туреччину. Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не взяли курс на південь разом з усіма. Віце-президент "левів" розповів, що ці футболісти ведуть переговори з іншими клубами щодо трансферу.

Зоря полетіла на збір без Сватка та Гордієнка, але з новачками. Луганці нібито могли отримати за центрбека 200 тисяч євро, але влітку він покине клуб безкоштовно. До слова про центральних оборонців: подейкують, що Динамо готове попрощатися з Кадаром.

Україна – Сербія: проведення матчу на Арені Львів під загрозою зриву. Клуби УПЛ подешевшали майже вдвічі – неймовірне падіння.

Наші за кордоном

Роман Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над Андерлехтом. Дмитро Чигринський відзначився результативною передачею в матчі за АЕК. Інший наш грецький легіонер Євген Хачеріді покине ПАОК – він вже визначився з новим клубом.

Коноплянка через проблеми зі здоров'ям не зіграв за Шальке в Бундеслізі. "Кнаппен" без українця здобули перемогу над Вольфсбургом. Агент ФІФА назвав причину, чому Євген все ще може перейти у Бешикташ.

Зінченко також не вийшов на поле за Манчестер Сіті. "Містяни" легко розгромили Хаддерсфілд, а конкурент Олександра вказав йому на двері. Сіті забив 100 голів у сезоні – найкращий показник у топ-5 чемпіонатів. У другому вчорашньому матчі АПЛ Тоттенхем зумів дотиснути Фулхем.

Європа

В Іспанії Лунін зробив сина Зідана другим голкіпером Реала – все могло бути навпаки. А поки у "вершкових" проблеми з воротарями, Андрій сидить на лаві запасних у Леганесі поряд з новим одноклубником Василем Кравцем. Обидва українці потрапили у заявку "пепінерос" на матч проти Барселони, але на полі не з'явилися – каталонці не без труднощів перемогли.

У Сегунді ще більше уваги до наших футболістів. Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту в боротьбі за вихід у Прімеру. А от дебютант другого іспанського дивізіону Селезньов отримав похвалу за перший матч від тренера Малаги, а також його гру оцінили іспанські ЗМІ та фанати.

У центральному матчі дня Серії А Наполі видовищно переграв Лаціо. Варто відзначити й інші цікаві події: Сапата сенсаційно оформив покер і наздогнав Роналду в перегонах бомбардирів, а Квальярела забив у 10 матчах поспіль за Сампдорію. Ну а французький ігровий день подарував фантастичне Ронське дербі, де Ліон на останніх секундах вирвав перемогу в Сент-Етьєна.