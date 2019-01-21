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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Головні новини футболу 20 січня: Шахтар, Зоря і Карпати вирушили на збори, українці відзначилися асистами в Європі

07:00 3 Читать на русском
Головні новини футболу 20 січня: Шахтар, Зоря і Карпати вирушили на збори, українці відзначилися асистами в Європі
Головні новини футболу 20 січня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 січня.

Україна

Шахтар взяв на збір до Туреччини 27 футболістів. Новачок Манор Соломон приєднається до команди пізніше, а от Ярослав Ракицький, який може перейти в Зеніт, полетів з "гірниками". З'явилася інформація, що Шахтар підвищив ціну на захисника, а в Росії вже оцінюють потенційний трансфер. Вінгери Шахтаря не змогли обіграти Колумбію на молодіжному Копа Амеріка – Бразилія розчаровує.

Карпати також вирушили на збір у Туреччину. Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не взяли курс на південь разом з усіма. Віце-президент "левів" розповів, що ці футболісти ведуть переговори з іншими клубами щодо трансферу.

Зоря полетіла на збір без Сватка та Гордієнка, але з новачками. Луганці нібито могли отримати за центрбека 200 тисяч євро, але влітку він покине клуб безкоштовно. До слова про центральних оборонців: подейкують, що Динамо готове попрощатися з Кадаром.

Україна – Сербія: проведення матчу на Арені Львів під загрозою зриву. Клуби УПЛ подешевшали майже вдвічі – неймовірне падіння.

Наші за кордоном

Роман Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над Андерлехтом. Дмитро Чигринський відзначився результативною передачею в матчі за АЕК. Інший наш грецький легіонер Євген Хачеріді покине ПАОК – він вже визначився з новим клубом.

Коноплянка через проблеми зі здоров'ям не зіграв за Шальке в Бундеслізі. "Кнаппен" без українця здобули перемогу над Вольфсбургом. Агент ФІФА назвав причину, чому Євген все ще може перейти у Бешикташ.

Зінченко також не вийшов на поле за Манчестер Сіті. "Містяни" легко розгромили Хаддерсфілд, а конкурент Олександра вказав йому на двері. Сіті забив 100 голів у сезоні – найкращий показник у топ-5 чемпіонатів. У другому вчорашньому матчі АПЛ Тоттенхем зумів дотиснути Фулхем.

Європа

В Іспанії Лунін зробив сина Зідана другим голкіпером Реала – все могло бути навпаки. А поки у "вершкових" проблеми з воротарями, Андрій сидить на лаві запасних у Леганесі поряд з новим одноклубником Василем Кравцем. Обидва українці потрапили у заявку "пепінерос" на матч проти Барселони, але на полі не з'явилися – каталонці не без труднощів перемогли.

У Сегунді ще більше уваги до наших футболістів. Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту в боротьбі за вихід у Прімеру. А от дебютант другого іспанського дивізіону Селезньов отримав похвалу за перший матч від тренера Малаги, а також його гру оцінили іспанські ЗМІ та фанати.

У центральному матчі дня Серії А Наполі видовищно переграв Лаціо. Варто відзначити й інші цікаві події: Сапата сенсаційно оформив покер і наздогнав Роналду в перегонах бомбардирів, а Квальярела забив у 10 матчах поспіль за Сампдорію. Ну а французький ігровий день подарував фантастичне Ронське дербі, де Ліон на останніх секундах вирвав перемогу в Сент-Етьєна.

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