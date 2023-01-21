Україна

Шахтар програв перший матч на зборах у Туреччині. У дебютному спарингу 2023 року "гірники" поступилися Аустрії, пропустивши двічі після розіграшу кутових. Підопічні Йовічевіча зуміли лише скоротити відставання з пенальті.

Розпочала підготовку до другої частини сезону і команда Мірчі Луческу. Динамо вирушило на збори до тієї ж Туреччини – провальний легіонер теж з командою.

Віктор Циганков не зможе дебютувати за нову команду в найближчому матчі чемпіонату Іспанії. Тренер Жирони виніс невтішний вердикт вінгеру збірної України.

Руслан Маліновський ледь не забив шедевр і отримав позитивний сигнал. Марсель не без проблем вибив суперника Шахтаря з Кубка Франції.

Трансфери

Мемфіс Депай офіційно став гравцем Атлетіко, перейшовши з Барселони. Каталонці відпустили нападника збірної Нідерландів за дуже скромну суму. Чергового новачка підписав і Челсі.

Лондонський Арсенал оголосив про трансфер вигнанця Де Дзербі. Топова альтернатива Мудрику за значно менші гроші знайдена.

Легіонер Динамо планує трансфер у Європу. Величезна зарплата гравця у Києві залишає лише два варіанти.

Едуард Соболь може стати суперником Маліновського. Захисником збірної України цікавиться представник французької Ліги 1.

Анатолій Трубін відмовляється продовжувати контракт з Шахтарем – наслідки можуть бути сумними.

Михайло Мудрик провокує великий розпродаж у Челсі. На ринок виставили трьох зірок, які обійшлися у 160 мільйонів. До слова, головний тренер Челсі оцінив шанси українця дебютувати проти Ліверпуля.

Світ

Ювентус позбавили 15 очок у Серії А через фінансові махінації. Колишні керівники клубу отримали тривалі дискваліфікації.

Реал проти Атлетіко, непростий суперник для Барселони: гучне жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Дані Алвеса запроторили у в'язницю за звинуваченням у сексуальних домаганнях.

Зірка Реала зневажив Анчелотті перед десятками камер – реакція тренера вразила.