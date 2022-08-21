"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 20 08 2022. Зінченко отримує все більше практики у складі лідера чемпіонату Англії, а Шахтар ризикує втратити цінні активи.

Українці за кордоном

Евертон перервав серію поразок в АПЛ. У гарячій битві Миколенка з екс-гравцем Ліверпуля вирішальними стали не польові гравці. Диво-асист воротаря збірної Англії наклався на шоу голкіпера МЮ.

Арсенал феєрично захопив лідерство в АПЛ. Унікальний дубль Едегора, який нагадав дитинство вундеркінда. Це була перемога з рідкісним досягненням і важливим фактором Зінченка. Олександр уперше провів на полі всі 90 хвилин, і навіть вихід його конкурента за місце лівого захисника нічого не змінив, позаяк Тірні відбігав на іншій позиції. Свою справу зробила і магія бразильського "Мессі" – так в Англії величають Габріела Жезуса.

Гасперіні – про Маліновського: "Ми шукаємо гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік". Коментар тренера Аталанти, який тільки підтверджує складність характеру фахівця. Ніби й похвалив, але дорікнути теж не забув.

Шахтар хоче повернути з Європи ще одного українця, який раніше виявився непотрібним, а потім демонстрував непогані показники голів та асистів за кордоном.

Динамо

Суркіс підтвердив першого новачка Динамо, але спростував іншу трансферну ціль киян.

Динамо подало заявку на новий сезон УПЛ – в обоймі лише один легіонер.

Динамо може втрачати очки за свою впертість у питанні телепулу – директор УПЛ жорстко відбив погрози Суркіса.

УПЛ

Матвієнко отримав несподіваний варіант у Іспанії. Топ-інсайдер звітує про важкі переговори з Шахтарем. Не один лише захисник "гірників" цікавить клуби провідних чемпіонатів. Мудрик може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі, тренер якого вміє працювати з молодими та амбітними зірками.

Setanta анонсувала трансляцію матчів Зорі та Руха. Раніше ці клуби бойкотували створення телепулу.

Шахтар подав офіційну заявку на УПЛ 2022/23 – список "гірників" удвічі менший, ніж у Динамо.